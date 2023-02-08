جمعية "سفراء التراث" تحتفي بالأكلات الشعبية السعودية

وسيعرض الجناح عدداً من الأكلات الشعبية المعروفة والشائعة في المجتمع السعودي منذ سنوات بعيدة، مثل المقشوش، والجريش، والتي تم اعتمادها كأطباق سعودية شعبية، وإبرازها لفئات كثيرة من المجتمع، خصوصاً من الشباب الذين تأثروا برياح الحداثة، وتعرضوا لأنواع عديدة من المأكولات القادمة من المجتمعات الغربية والشرقية.