جمعية "سفراء التراث" تحتفي بالأكلات الشعبية السعودية

تشارك جمعية سفراء التراث بجناح خاص مصاحب "لمعرض الشواء الدولي 2023"، الذي تنظمه "وكالة دردر" بالتعاون مع الجمعية، و"جمعية الطهاة السعوديين بالرياض" خلال الفترة من 14/ 2 إلى 2023/2/17.
ويسلط الجناح الضوء على التراث السعودي المتعلق بأشهر الأكلات الشعبية والتقليدية المعروفة بمناطق عديدة في المملكة، والعادات والتقاليد المتبعة في هذه الأكلات.
وسيعرض الجناح عدداً من الأكلات الشعبية المعروفة والشائعة في المجتمع السعودي منذ سنوات بعيدة، مثل المقشوش، والجريش، والتي تم اعتمادها كأطباق سعودية شعبية، وإبرازها لفئات كثيرة من المجتمع، خصوصاً من الشباب الذين تأثروا برياح الحداثة، وتعرضوا لأنواع عديدة من المأكولات القادمة من المجتمعات الغربية والشرقية.
ودعت جمعية سفراء التراث مختلف شرائح المجتمع وخصوصاً الشباب لزيارة الجناح، للتعرف على صفحات من التراث السعودي، التي يعتز بها المجتمع وتعبر عن أصالته، والتفاعل معها من أجل الحفاظ عليها، إضافة للمشاهدة والتفاعل مع العديد من الفعاليات التي ستصاحب الجناح، وتهدف لتعميق وعي المجتمع بثقافته وتراثه وتقاليده الضاربة بجذورها في أعماق الزمن.
كما دعت الجمعية لزيارة معرض الشواء الذي يحتضن جناح الجمعية، والعديد من الفعاليات، وتشارك فيه كوكبة بارزة من كبريات الشركات المتخصصة في تسويق معدات الشواء والتخييم، إضافة لنخبة متميزة من الطهاة السعوديين للتعريف بمفهوم "الكشتة السعودية"، باعتباره تقليدا يرقى للعالمية، والتعريف بطرق الطهي التقليدية والحديثة والمعدات المستخدمة.
وقالت الجمعية إن المعرض سيكون مناسبة لتشجيع الراغبين في الاستثمار في هذا النوع من المشاريع لبيع وتسويق معدات الشواء والتخييم، كما سيقام على هامشه عدة لقاءات تعريفية لطرق الشواء والطهي السعودية في أجواء من المتعة والبهجة، ودعت الجمعية الجميع للدخول والتسجيل عبر الرابط لمعرفة تفاصيل المهرجان.