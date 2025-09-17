مصادرة وإتلاف أكثر من 4 أطنان من الأسماك الفاسدة بجدة

نفّذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، ممثلاً بإدارة أسواق النفع العام والمسالخ، حملة تفتيشية موسّعة استهدفت السوق المركزي للأسماك بمحافظة جدة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز الرقابة على المنتجات الغذائية وضمان مطابقتها للاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية المعتمدة.
وأوضح مدير إدارة الأسواق والمسالخ المهندس جمعان الزهراني، أن الفرق الميدانية كثّفت جولاتها التفتيشية على منافذ بيع وتداول المنتجات البحرية، بهدف التحقق من التزام الباعة بالأنظمة والتعليمات ذات الصلة بصحة البيئة وسلامة المستهلك، مؤكداً أن هذه الجهود تأتي امتداداً للحملات الرقابية المستمرة التي تنفذها الوزارة في مختلف الأسواق، إضافة إلى التواجد الدائم للمراقبين في أسواق النفع العام والمسالخ بالمنطقة لضمان رفع مستوى الخدمات المقدمة في هذه المنشآت.
وأضاف أن الجولات الميدانية أسفرت عن مصادرة وإتلاف أكثر من 4 أطنان من الأسماك الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي خلال الفترة من (1 سبتمبر حتى 17 سبتمبر)، بعدد (730) جولة، بعد أن تبيّن عدم مطابقتها للاشتراطات والمعايير الصحية، مبيناً أن الفرق الرقابية تواصل أعمالها بشكل يومي للحفاظ على الصحة العامة وضمان وصول منتجات سليمة وآمنة للمستهلكين.
من جانبه، أكد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس، أن هذه الحملات نُفذت بمشاركة مختصين في مجال الرقابة والفحص المخبري للمنتجات البحرية، مشيراً إلى أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين، وأنها تعمل وفق خطة رقابية متكاملة تستهدف رفع مستوى جودة الأسواق، وتعزيز الثقة في المنتجات الغذائية المتداولة، ووصولها الآمن للمستهلكين.