محافظ شرورة يدّشن فعاليات الاحتفاء باليوم الخليجي للمدن الصحية للعام 2024

دشن محافظ شرورة رئيس اللجنة الرئيسية لبرنامج مدينة شرورة الصحية موفق بن عبدالهادي العنزي، اليوم، فعاليات الاحتفاء باليوم الخليجي للمدن الصحية للعام 2024 م"، تحت شعار "مدن صحية لتنمية مستدامة" وذلك بحضور أعضاء اللجنة الرئيسة للبرنامج من مديري القطاعات الحكومية المختلفة والجمعيات الأهلية والفرق التطوعية بالمحافظة.
كما تضمنت الفعاليات أركاناً للجهات الحكومية والجمعيات الأهلية بالمحافظة ومبادرات مجتمعية تتعلق بالصحة العامة، وإطلاق مبادرة "شرورة الخضراء" التي تستهدف زراعة 10 ألاف شتلة في أنحاء المحافظة من أشجار الظل والزينة الملائمة للبيئة، وذلك بالتعاون بين بلدية شرورة وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة وجمعية طبيعية للحفاظ على البيئة.
وقال "العنزي" إن ذلك يعكس الدعم اللامحدود لحكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، حفظهما الله، وما يوليه أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبد العزيز آل سعود، ونائبه من دعم ومتابعة للرقيّ بالخدمات المقدمة في المجالات التنموية والخدمية كافة.
وشكر محافظ شرورة موفق بن عبد الهادي العنزي مختلف القطاعات الحكومية والأهلية المشاركة في هذه الفعالية.