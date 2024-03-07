محافظ شرورة يدّشن فعاليات الاحتفاء باليوم الخليجي للمدن الصحية للعام 2024

كما تضمنت الفعاليات أركاناً للجهات الحكومية والجمعيات الأهلية بالمحافظة ومبادرات مجتمعية تتعلق بالصحة العامة، وإطلاق مبادرة "شرورة الخضراء" التي تستهدف زراعة 10 ألاف شتلة في أنحاء المحافظة من أشجار الظل والزينة الملائمة للبيئة، وذلك بالتعاون بين بلدية شرورة وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة وجمعية طبيعية للحفاظ على البيئة.