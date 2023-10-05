بمناسبة اليوم العالمي.. أمّ تُدخِل الفرحة على قلب ابنها المعلم بطريقتها الخاصة

تفاجأ المعلم بمدرسة ابن الأثير الابتدائية بآل فصيل في محافظة المجاردة ماجد حسن العمري، بهدية من والدته وأخواته في مقر عمله بالمدرسة اليوم؛ بمناسبة اليوم العالمي للمعلم.
وقال مدير المدرسة طالع أحمد الربعي: إن الهدية وصلت للمدرسة عن طريق أحد الأشخاص، ولفت انتباهي أنها تحمل ورقة مكتوب بها أنها مرسلة من والدة وشقيقات المعلم المتميز في تعليمه وتعامله مع كل طاقم العمل بالمدرسة والطلاب ماجد العمري.
وتابع: على الفور تم استدعاؤه وإبلاغه بما حدث، وكانت مفاجأة جميلة له، وأدخلت الفرح والسرور على قلبه، خصوصًا أنها من والدته وشقيقاته.
بدوره، قال المعلم ماجد العمري إنه تفاجأ بالهدية، ولكنها غير مستغربة من والدته وأخواته اللاتي دائمًا ما يُدخِلن الفرح والسعادة على قلبه، وفي مناسبة عظيمة يستشعر الجميع فيها دور المعلم، وعبّر عن شكره لوالدته وأخواته على هذه اللفتة الجميلة.