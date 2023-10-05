بمناسبة اليوم العالمي.. أمّ تُدخِل الفرحة على قلب ابنها المعلم بطريقتها الخاصة

بدوره، قال المعلم ماجد العمري إنه تفاجأ بالهدية، ولكنها غير مستغربة من والدته وأخواته اللاتي دائمًا ما يُدخِلن الفرح والسعادة على قلبه، وفي مناسبة عظيمة يستشعر الجميع فيها دور المعلم، وعبّر عن شكره لوالدته وأخواته على هذه اللفتة الجميلة.