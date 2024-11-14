شراكة استراتيجية لتعزيز التوعية ورفع جودة الحياة ودعم ذوي الإعاقة السمعية بالمملكة

وفي هذا السياق صرّح رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للإعاقة السمعية الدكتور عثمان بن عبدالعزيز آل عثمان، قائلًا: "إن توقيع مذكرة التعاون مع جمعية توعية الصحية الرقمية يأتي انطلاقًا من إيماننا العميق بأهمية التكامل بين الجهات المختلفة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. ونسعى من خلال هذه الشراكة إلى تقديم أفضل الممارسات في التوعية الصحية الرقمية؛ مما يسهم في تعزيز اندماجهم الفعّال في المجتمع ورفع مستوى جودة حياتهم الصحية".