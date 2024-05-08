هل الطفل يُصاب بالمرض النفسي؟ محاضرة لديوانية "تعارفوا" غدًا بالرياض

يقيم مركزُ "تعارفوا" للإرشاد الأسري من خلال "ديوانية تعارفوا" الأسبوعية، لقاءً هادفًا وتوعويًّا بعنوان "هل الطفل يصاب بالمرض النفسي؟".
وسيحلّ ضيفًا على المحاضرة الدكتور إبراهيم الزايد استشاري الطب النفسي للأطفال والمراهقين والبالغين، والحاصل على الزمالة الكندية في الطب النفسي والعصبي للأطفال والمراهقين والبورد السعودي في الطب النفسي.
وسيكون اللقاء إثرائيًّا وإرشاديًّا، وذلك في تمام الساعة 6:48 بتوقيت الرياض، علمًا بأن اللقاء حضوري بمقر مركز "تعارفوا" للإرشاد الأسري.
ونوّهت إدارة المركز إلى أن الدعوة عامة للجميع، كما يرحّب مركز تعارفوا للإرشاد الأسري بحي العقيق طريق الإمام سعود بن فيصل، بمن لديه استفسارات أو طلب استشارات، على أرقام التواصل المرفقة بالإعلان.
يذكر أن ديوانية تعارفوا تنظم لقاءات وندوات أسبوعية، وتستضيف نخبة من المثقفين والمستشارين؛ لإثراء الحضور بمواضيع متنوعة ومختارة بعناية، وذلك في إطار اهتمامات المركز في التوعية والإرشاد، وللتواصل: 0112231396 - 0550962391 - 0504414082.