هل الطفل يُصاب بالمرض النفسي؟ محاضرة لديوانية "تعارفوا" غدًا بالرياض

ونوّهت إدارة المركز إلى أن الدعوة عامة للجميع، كما يرحّب مركز تعارفوا للإرشاد الأسري بحي العقيق طريق الإمام سعود بن فيصل، بمن لديه استفسارات أو طلب استشارات، على أرقام التواصل المرفقة بالإعلان.