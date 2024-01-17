نائب أمير تبوك يطّلع على تقرير التدريب التقني والمهني وينوّه بحجم الدعم المقدم والجهود المبذولة

وفي بداية اللقاء نوّه نائب أمير منطقة تبوك إلى ما يلقاه القطاع التقني والمهني من دعم ورعاية من القيادة الرشيدة، ثم اطّلع على إحصائيات عن المتدرّبين والمتدرّبات التي تجاوزت "7000" متدرب ومتدربة للعام الحالي 1445هـ، لمختلف التخصصات التقنية والنوعية، والتي يتم التدريب عليها في "11" منشأة تدريبية في مدن ومحافظات المنطقة من كليات تقنية للبنين والبنات ومعاهد صناعية ثانوية ومعاهد السجون.