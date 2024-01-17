نائب أمير تبوك يطّلع على تقرير التدريب التقني والمهني وينوّه بحجم الدعم المقدم والجهود المبذولة

اطّلع نائبُ أمير منطقة تبوك الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز، على تقرير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة لعام 1445هـ، والذي تضمّن أهم البرامج التدريبية والإرشادية والمعارض والمبادرات التي تم تنفيذها.
جاء ذلك خلال لقائه، في مكتبه بالإمارة اليوم، مديرَ عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة علي بن مرزوق البلوي.
وفي بداية اللقاء نوّه نائب أمير منطقة تبوك إلى ما يلقاه القطاع التقني والمهني من دعم ورعاية من القيادة الرشيدة، ثم اطّلع على إحصائيات عن المتدرّبين والمتدرّبات التي تجاوزت "7000" متدرب ومتدربة للعام الحالي 1445هـ، لمختلف التخصصات التقنية والنوعية، والتي يتم التدريب عليها في "11" منشأة تدريبية في مدن ومحافظات المنطقة من كليات تقنية للبنين والبنات ومعاهد صناعية ثانوية ومعاهد السجون.
وبالإضافة إلى ذلك اطّلع على الفرص الوظيفية التي طُرحت خلال نصف العام الحالي، والتي بلغت أكثر من "1000" فرصة وظيفية، بمشاركة القطاع الخاص بالمنطقة لخريجي الكليات التقنية والمعاهد الصناعية.
كما استمع لشرح موجز من "البلوي" عن التخصصات الجديدة، وبرامج التهيئة للمتدرّبين والمتدرّبات، وإحصائيات المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي، واستعدادات وجاهزية المنشآت التدريبية لقبول أكثر من "1700" متدرّب ومتدرّبة للفصل التدريبي الثالث للعام الحالي.