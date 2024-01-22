"ملتقى التطوع" يبحث آليات المنصة العربية للتطوع.. الخميس المقبل

وواصل قائلاً: كما أنها تتضمن فعاليات ومعارض وندوات ثقافية، وتتميز بمحتوى منسق، وتقدم الشهادات بعد إكمال الفرصة التطوعية؛ وإمكانية التواصل مع مسؤول الفرصة التطوعية للاستفسار عن بعض الأمور ذات العلاقة بهذه الفرصة، وتتميز بكثرة الفرص التطوعية المتاحة لتأهيل المتطوعين للوصول إلى مستوى الإحتراف في العمل التطوعي.