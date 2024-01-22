"ملتقى التطوع" يبحث آليات المنصة العربية للتطوع.. الخميس المقبل

يناقش المشاركون في الملتقى الأول لقيادات التطوع بالجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، الخميس المقبل، طرق الاستفادة من المنصة العربية للتطوع.
وكانت قد أطلقت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو"، "المنصة العربية" بهدف تنظيم العمل التطوعي وإدارة وتنسيق العمل العربي الإنساني المشترك.
وقال المشرف على مركز الاستشارات والتدريب والتطوع في الأمانة العامة للمنظمة محسن القيسي: إن الأمانة العامة للمنظمة أطلقت هذه المنصة من أجل تنمية قدرات المتطوعين، وتنسيق العمل التطوعي وتنظيمه وإدارته.
وأضاف أن ذلك لقناعة الأمانة بأهمية التطوع كركن أساسي لعمل الجمعيات الوطنية العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، في تخفيف المعاناة الإنسانية للمتضررين من الكوارث والأزمات الإنسانية.
وأوضح "القيسي"، أن هذه المنصة تهدف لتقوية الاتصال والتنسيق في العمل التطوعي في الجمعيات الوطنية العربية، والإسهام في المحافظة على حقوق المتطوعين والجمعيات الوطنية العربية، وتسهيل إجراءات العملية التطوعية وإدارتها بشكل فاعل يخدم العمل الإنساني.
كما تهدف إلى سرعة استجابة المتطوعين واستقطابهم إلى المهام التطوعية المستهدفة؛ وإبراز الفرص التطوعية المتاحة.
ولفت "القيسي" إلى أن المنصة تتميز بسهولة الوصول إلى موقعها المصمم بطريقة مبتكرة، وتقديم فرص تطوعية "عن بعد" ذات جودة عالية بطريقة مبسطة، وسهولة الوصول إلى هذه الفرص، وعدم الالتزام بمواعيد محددة لاستعراضها.
وبين أن المتطوع يمكنه الدخول والوصول إلى فرصة التطوع في أي وقت، إضافة لوجود المنصة على منصات التواصل الاجتماعي.
وواصل قائلاً: كما أنها تتضمن فعاليات ومعارض وندوات ثقافية، وتتميز بمحتوى منسق، وتقدم الشهادات بعد إكمال الفرصة التطوعية؛ وإمكانية التواصل مع مسؤول الفرصة التطوعية للاستفسار عن بعض الأمور ذات العلاقة بهذه الفرصة، وتتميز بكثرة الفرص التطوعية المتاحة لتأهيل المتطوعين للوصول إلى مستوى الإحتراف في العمل التطوعي.
وأشار "القيسي" إلى أن من ميزات المنصة حفظ سرية المعلومات لكل جمعية وطنية، وتنوع الفرص التطوعية، وسرعة وسهولة الوصول إليها ونشرها باللغة العربية والإنجليزية مع إمكانية تطويرها لاستخدامها بلغات أخرى.
ويستطيع المتطوع من خلال حسابه في المنصة حفظ الفرص التطوعية التي شارك فيها، وحفظ الشهادات التي تحصل عليها.
وكذلك نشر أخبار التطوع وأعمال المتطوعين في الجمعية، مما يوحد الجهد الإعلامي بين الجمعيات الوطنية في هذا المجال.