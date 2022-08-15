"سقيا مكة" تختتم مشروع السقاية والرفادة لضيوف البيت الحرام لعام 1443هـ

فيما واصلت الجمعية مشروعات السقيا، حيث بلغ عدد مستفيدي الجمعية في محافظة جده 12,440 حافظًا من حفظة كتاب الله والصائمين في يوم عرفة و25,920 مستفيدًا من سقيا المقابر ومغاسل الموتى و135,000 مستفيد من سقيا المساجد و9,720 مستفيدًا من برنامج سقيا الأربطة، بالإضافة إلى استفادة 1,765 عاملاً من برنامج سقيا العمال، واستفادة 477 منزل أسرة في القرى من مشروع السقيا بالصهاريج طوال العام، كما وصلت تبرعات وقف سقيا الجمعية بالعاصمة المقدسة إلى 10,954,397 مليون ريال من المبلغ المستهدف للوقف البالغ 15 مليون ريال، موضحًا أنه سيبدأ أحد المكاتب الاستشارية الهندسية في تصميم خرائط مبنى إداري تجاري على العقار الذي تم شراؤه في حي الرصيفة بالعاصمة المقدسة.