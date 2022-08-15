"سقيا مكة" تختتم مشروع السقاية والرفادة لضيوف البيت الحرام لعام 1443هـ

اختتمت جمعية سقيا الماء الخيرية بمنطقة مكة المكرمة مشروع السقاية والرفادة لضيوف البيت الحرام لعام 1443هـ والذي أشرفت عليه لجنة السقاية والرفادة في إمارة منطقة مكة المكرمة.
وأشاد رئيس مجلس إدارة الجمعية عايض بن عبد الله بن درهم بالشراكة المجتمعية التي تواصلت حتى نجاح البرنامج بإشراف اللجنة وبمتابعة فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة وتعاون شركة مطارات جدة والتي تعد أحد أوجه المسؤولية الاجتماعية التي تحقق مضامين الرؤية 2030 لتوحيد جهود القطاع الحكومي والخاص والخيري لخدمة ضيوف الرحمن.
وقال "ابن درهم" إن المشروع شهد حتى نهاية يوليو الماضي توزيع 2,062,110 مليون عبوة استفاد منها 950,880 حاجًا في مشعري عرفات ومزدلفة بالإضافة إلى 46,800 حاج في مستشفى جبل الرحمة ومساجد مكة و191,240 حاجًا في مقرات بعثات الحج و394,470 حاجًا في محطات النقل المؤدية إلى الحرم المكي الشريف وأخيرًا 478,720 من ضيوف الرحمن المغادرين لمدينة الحجاج التابعة لمطار الملك عبدالعزيز الدولي، فيما بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 1,646,593 مليون ريال. مشيدًا بمشاركة 182 متطوعًا ومتطوعة نفذوا خلالها 910 ساعة تطوعية عبر 13 فرصة تطوعية.
فيما واصلت الجمعية مشروعات السقيا، حيث بلغ عدد مستفيدي الجمعية في محافظة جده 12,440 حافظًا من حفظة كتاب الله والصائمين في يوم عرفة و25,920 مستفيدًا من سقيا المقابر ومغاسل الموتى و135,000 مستفيد من سقيا المساجد و9,720 مستفيدًا من برنامج سقيا الأربطة، بالإضافة إلى استفادة 1,765 عاملاً من برنامج سقيا العمال، واستفادة 477 منزل أسرة في القرى من مشروع السقيا بالصهاريج طوال العام، كما وصلت تبرعات وقف سقيا الجمعية بالعاصمة المقدسة إلى 10,954,397 مليون ريال من المبلغ المستهدف للوقف البالغ 15 مليون ريال، موضحًا أنه سيبدأ أحد المكاتب الاستشارية الهندسية في تصميم خرائط مبنى إداري تجاري على العقار الذي تم شراؤه في حي الرصيفة بالعاصمة المقدسة.
يُذكر أن جمعية سقيا الماء الخيرية بمنطقة مكة المكرمة تواصل استقبال التبرعات لدعم مشروعات السقيا على حساب مصرف الراجحي رقم SA0680000502608010169137
وحساب البنك الأهلي السعودي رقم SA2010000012600000515407
فيما يمكن الاستفسار عن هذه المشروعات من خلال الأرقام:
0533317455 - 0506668129