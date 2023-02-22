انطلاق فعاليّات يوم التأسيس بـ"البديع" على صوت النجر وفنجال القهوة السعودية

وبدأت الفعاليّات التي نظمتها جمعية التنمية بالبديع وبلدية البديع بصيحات كشفية وأناشيد وطنية ثم أخذ الجميع جولة على أركان الفعاليّات التي تكونت من معرض أكلنا يوم بدينا والحِرف اليدوية القديمة ومعرض لبسنا يوم بدينا وركن قهوتنا يوم بدينا كما تعرف الجميع على أركان الجهات المشاركة في الفعاليّات معبّرين عن فخرهم واعتزازهم بأصالة الوطن.