انطلاق فعاليّات يوم التأسيس بـ"البديع" على صوت النجر وفنجال القهوة السعودية

على صوت النجر والقهوة السعودية، انطلقت فعاليّات يوم التأسيس بالبديع بمحافظة الأفلاج، وذلك بحضور رئيس وأعضاء جمعية التنمية بالبديع ورئيس مخفر البديع ومديري الجهات الخيرية بالبديع ومنسوبي بلدية البديع.
وبدأت الفعاليّات التي نظمتها جمعية التنمية بالبديع وبلدية البديع بصيحات كشفية وأناشيد وطنية ثم أخذ الجميع جولة على أركان الفعاليّات التي تكونت من معرض أكلنا يوم بدينا والحِرف اليدوية القديمة ومعرض لبسنا يوم بدينا وركن قهوتنا يوم بدينا كما تعرف الجميع على أركان الجهات المشاركة في الفعاليّات معبّرين عن فخرهم واعتزازهم بأصالة الوطن.
كما شاهد الحضور فعاليّات المسرح الذي تنوعت فقراته ما بين ترفيهية وثقافية وسحوبات وجوائز وجائزة لأفضل زي تراثي.
من جهة أخرى، ثمّن رئيس جمعية التنمية بالبديع شنار الشكر للجميع مشاركتهم وحضورهم وتفاعلهم وللجنة المنظمة جهودهم ولبلدية البديع لمشاركتهم في إنجاح فعاليّات المناسبة التي نعتز ونفتخر بها على مدى ثلاثة قرون.