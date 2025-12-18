وفد من مجلس الشورى يزور غرفة الطائف

كما تناول "القثامي" خلال حديثه مع وفد مجلس الشورى أهمية وضع معايير للتصنيف بين المدن الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، من حيث اللوائح والمعايير وكذلك المخالفات، وحتى نسب السعودة، مشيرًا إلى أن المدينة الصغيرة من حيث المساحة وعدد السكان من المهم أن تكون معاملتها – من الجانب التجاري والاستثماري – مختلفة عن المدينة الكبيرة من حيث المساحة وعدد السكان، وهو ما سيعود بالنفع على هذه المدن والمنطقة ككل.