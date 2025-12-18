وفد من مجلس الشورى يزور غرفة الطائف

استقبل رئيس غرفة الطائف غازي القثامي وفدًا من أعضاء مجلس الشورى، برئاسة عضو المجلس ثامر بن نبيل نصيف.
وقدّمت الغرفة خلال الزيارة فيديو تعريفيًا يحكي عن تاريخ الطائف، وكذلك استراتيجية غرفة الطائف، كما جرى خلال اللقاء استعراض دليل الفرص الاستثمارية بالطائف والمحافظات القريبة، والذي شمل معلومات عن عدد السكان، وتحليلًا تفصيليًا لعدد من القطاعات، كالسياحية والتعليمية والصحية والزراعية وغيرها. كما تناول اللقاء دليل الفرص الاستثمارية في القطاعين الحكومي والخاص.
وتحدّث خلال اللقاء رئيس الغرفة غازي القثامي عن الميز النسبية بالطائف، كونها بيئة جاذبة للاستثمار، مشيرًا إلى عدة عوامل محفّزة وجاذبة للاستثمار في الطائف، ومؤكدًا دعم الغرفة لكافة المشاريع الاستثمارية التي من شأنها تعزيز وتنمية الاستثمار والاقتصاد المحلي بالمحافظة.
كما تناول "القثامي" خلال حديثه مع وفد مجلس الشورى أهمية وضع معايير للتصنيف بين المدن الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، من حيث اللوائح والمعايير وكذلك المخالفات، وحتى نسب السعودة، مشيرًا إلى أن المدينة الصغيرة من حيث المساحة وعدد السكان من المهم أن تكون معاملتها – من الجانب التجاري والاستثماري – مختلفة عن المدينة الكبيرة من حيث المساحة وعدد السكان، وهو ما سيعود بالنفع على هذه المدن والمنطقة ككل.
بعد ذلك، تحدّث نائب رئيس الغرفة معن قاضي، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، مع وفد مجلس الشورى عن بعض العوائق الاستثمارية التي تواجه المستثمر والتاجر. وأكد رئيس الوفد، عضو مجلس الشورى معالي الأستاذ ثامر نصيف، اهتمامهم وتدوينهم لكل ما تم تناوله في اللقاء.
وفي نهاية اللقاء، جرى التقاط الصور التذكارية الجماعية، وتبادل الهدايا بين الجانبين.