أمير حائل يرعى حفل جائزة "بصمة 5" ويكرّم الفائزين ..غدًا

يرعى الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة حائل، مساء غدٍ الأحد بمنتزه المغواة حفل جائزة أمير المنطقة "بصمة" في دورتها الخامسة، بحضور العديد من الأُمراء والوزراء، ورجال الأعمال ومسؤولي الأجهزة الحكومية بمنطقة حائل، حيث سيسلّم سموه الفائزين بالجائزة جوائزهم.