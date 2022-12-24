أمير حائل يرعى حفل جائزة "بصمة 5" ويكرّم الفائزين ..غدًا

يرعى الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة حائل، مساء غدٍ الأحد بمنتزه المغواة حفل جائزة أمير المنطقة "بصمة" في دورتها الخامسة، بحضور العديد من الأُمراء والوزراء، ورجال الأعمال ومسؤولي الأجهزة الحكومية بمنطقة حائل، حيث سيسلّم سموه الفائزين بالجائزة جوائزهم.
وكانت أمانة الجائزة قد عقدت اجتماعاتها الأخيرة الخميس الماضي برئاسة أمينها محمد سعود الزويد ورؤساء اللجان المختلفة، فيما بدأت الجائزة منذ فجر اليوم باستقبال ضيوفها، وسط ترحيب وكرم حائلي مميز.
كما تلقت الأمانة جميع المشاركات في فروع الجائزة، وتم فرز المشاركات من قِبل لجنة الفرز التي وافقت على المشاركات المكتملة الشروط ، فيما قامت لجان علمية متخصصة في كل فرع بدراسة المشاركات ومن ثم الرفع إلى لجنة المحكمين النهائية لاختيار الفائزين.