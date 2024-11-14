مهرجان "وادي السلف" في حائل يشهد إقبالًا كبيرًا من الزوار

وتضمّن مهرجان "وادي السلف" عددًا من الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي لقيت إعجابًا من روّادها، مثل: الخيمة الشعبية، وسوق الأولين، والحرف اليدوية، وتحدي البطولات، والرماية، وخيمة الطفل، والفنون الشعبية، والتحف والنوادر، وتجربة الركايب، واغرسها، والهايكنج.