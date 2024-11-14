مهرجان "وادي السلف" في حائل يشهد إقبالًا كبيرًا من الزوار

شهد مهرجان "وادي السلف" الذي تنظمه هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية في منطقة حائل، إقبالًا كبيرًا من الزوار خلال الأيام الماضية.
وتضمّن مهرجان "وادي السلف" عددًا من الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي لقيت إعجابًا من روّادها، مثل: الخيمة الشعبية، وسوق الأولين، والحرف اليدوية، وتحدي البطولات، والرماية، وخيمة الطفل، والفنون الشعبية، والتحف والنوادر، وتجربة الركايب، واغرسها، والهايكنج.
وتهدف هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، من تنظيم مثل هذه المهرجانات داخل نطاقها إلى تعزيز السياحة البيئية ورفع الوعي المجتمعي حول الممارسات الصحيحة لتنمية الغطاء النباتي وحماية الكائنات الفطرية.
كما تهدف الهيئة إلى رفع اقتصاد المجتمع المحلي من خلال فتح أبواب المشاركة لأصحاب الحرف اليدوية، والأسر المنتجة؛ لعرض وتسويق منتجاتهم.
يُذكر أن مهرجان "وادي السلف" بحائل أطلقته هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، الخميس، الموافق 7 نوفمبر الجاري، ويستمر حتى السبت المقبل، 16 نوفمبر.