تعليم جدة يستضيف المعسكر العلمي الصيفي الأول 2022.. الأحد المقبل

ويقيم المعسكر أكثر من 15 ورشة تدريبية للطلاب والطالبات المشاركين منها: الطاقة النظيفة، الطباعة الثلاثية الأبعاد، الإلكترونيات التفاعلية، صديق البيئة، الأولمبيادات العلمية، برمجة الروبوت، وقود المستقبل، المباني الخضراء، علوم البرمجة، الفيرست ليجو، رحالة الفضاء، الأرض النشطة بالإضافة إلى المسابقات العلمية.