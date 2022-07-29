تعليم جدة يستضيف المعسكر العلمي الصيفي الأول 2022.. الأحد المقبل

تنطلق الأحد القادم، فعاليات المعسكر العلمي الصيفي الأول 2022 في المركز العلمي بتعليم جدة تحت شعار "قدرات طلابية... منافسة عالمياً" بمشاركة 140 طالباً وطالبة من أربع إدارات تعليمية، وسط استعدادات وتنظيم من الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة ممثلة بإدارة النشاط الطلابي ( بنين / بنات).
ويقدم المركز العديد من البرامج والفعاليات والورش التدريبية، لتنمية مهارات الطلبة المعرفية وقدراتهم وإثرائهم بالمعارف المتنوعة والمتجددة، من خلال الاستثمار الأمثل لأوقاتهم في الإجازة الصيفية بالمراكز العلمية المتخصصة، وسط أجواء تحفيزية وبيئة تلبي جميع احتياجاتهم وطموحاتهم الإبداعية، وسعياً لتعزيز الناتج العلمي ورفع التنافسية العالمية للمشاركين في المسابقات والمحافل الدولية.
ويشارك في المعسكر طلاب وطالبات التعليم العام المتفوقون دراسياً ممن حصلوا على دورات تدريبية في البرامج العلمية المتنوعة ولهم أيضاً مشاركات في مسابقات ومحافل محلية ودولية، من أربع إدارات تعليمية وهي إدارة تعليم المدينة المنورة، إدارة تعليم ينبع، إدارة تعليم القنفذة بالإضافة إلى إدارة تعليم جدة المستضيفة.
ويستهدف المعسكر الصيفي العلمي في برامجه مجالات متعددة منها الرياضيات والتكنولوجيا والعلوم والهندسة والفنون المختلفة، وضمن مسارات علمية رئيسية للورش التدريبية المقدمة للمشاركين في المعسكر كالطاقة النظيفة، الذكاء المحيط وإنترنت الأشياء، علوم الفضاء، وعلماء المستقبل، إلى جانب الزيارات الميدانية لعدد من المصانع المتخصصة وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية والبرامج الترفيهية المصاحبة.
ويقيم المعسكر أكثر من 15 ورشة تدريبية للطلاب والطالبات المشاركين منها: الطاقة النظيفة، الطباعة الثلاثية الأبعاد، الإلكترونيات التفاعلية، صديق البيئة، الأولمبيادات العلمية، برمجة الروبوت، وقود المستقبل، المباني الخضراء، علوم البرمجة، الفيرست ليجو، رحالة الفضاء، الأرض النشطة بالإضافة إلى المسابقات العلمية.
الجدير بالذكر أن إقامة المعسكر الصيفي العلمي في المراكز والأندية العلمية تأتي دعماً من وزارة التعليم لعملية التعلم لدى الطلاب والطالبات وتنمية مهاراتهم العلمية؛ لتحقيق رسالتها في تكامل الجوانب العلمية والتقنية وتعزيز المكتسبات العلمية الوطنية والدولية في المحافل الدولية بما يحقِّق التنافس العالمي.
ويأتي المعسكر العلمي الصيفي ضمن الأدوار المناطة بإدارة نشاط الطلاب والطالبات ممثلة بالمراكز والأندية العلمية وإسهاماتها في دعم التحصيل العلمي وتعزيز التنافس العالمي لدى الطلاب والطالبات واستثمار قدراتهم وتنمية مهاراتهم في المجالات العلمية.