أمير الشرقية يفتتح حفل الاستقبال السنوي بـ"غرفة الشرقية"

رعى الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، مساء اليوم، حفل الاستقبال السنوي، الذي تنظمه غرفة الشرقية سنويًا، وشهد حضورًا كبيرًا لرواد العمل الاقتصادي وممثلي الشركات والهيئات والقنصليات العربية والأجنبية، فضلاً عن كبار ممثلي المؤسسات الرسمية الحكومية في المنطقة.