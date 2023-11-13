في يوم الغذاء العضوي.. "بيئة الرياض" تستعرض منتجات 62 مزرعة عضوية بالمنطقة

نفّذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض، فعالية اليوم العالمي للغذاء العضوي بمجمع "بانوراما مول" بمدينة الرياض؛ وذلك عبر مجموعة من الفعاليات التوعوية والبرامج التثقيفية علاوة على توزيع الهدايا والكتيبات على الزوار.
رافق ذلك جملة من الجولات الإرشادية على المزارع العضوية بالمنطقة؛ بهدف تقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين.
وتضم منطقة الرياض 62 مزرعة عضوية، بالإضافة إلى 20 مزرعة بدأت مرحلة التحول العضوي، تعتمد كليًّا على الأسمدة الطبيعية المستخلصة من مخلفات حيوانية أو نباتية وفقًا لآلية تضمن جودة الإنتاج.
وقال مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض المهندس علي بن محمد المنصور: تأتي فعالية اليوم العالمي للغذاء العضوي كمناسبة سنوية بأهمية التوعية بالمنتجات والأغذية.