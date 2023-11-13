في يوم الغذاء العضوي.. "بيئة الرياض" تستعرض منتجات 62 مزرعة عضوية بالمنطقة

وتضم منطقة الرياض 62 مزرعة عضوية، بالإضافة إلى 20 مزرعة بدأت مرحلة التحول العضوي، تعتمد كليًّا على الأسمدة الطبيعية المستخلصة من مخلفات حيوانية أو نباتية وفقًا لآلية تضمن جودة الإنتاج.