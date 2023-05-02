محافظ صامطة يترأس اجتماع المجلس المحلي في دورته الثانية لعام 1444هـ

ووجه د. "جديع" الجميع في ختام اجتماع المجلس المحلي إلى بذل المزيد من الجهد في توفير مختلف الخدمات لأبناء المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها، والارتقاء بمستوى وجودة تلك الخدمات، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، داعيًا الأهالي للمشاركة في الارتقاء بمستوى التنمية عبر طرح الأفكار التطويرية المختلفة؛ لمناقشتها على جدول أعمال المجلس المحلي في جلساته المقبلة.