محافظ صامطة يترأس اجتماع المجلس المحلي في دورته الثانية لعام 1444هـ

ترأس محافظ صامطة الدكتور، حزام بن قبلان جديع، صباح اليوم الثلاثاء، بقاعة اجتماعات المحافظة، اجتماع المجلس المحلي في دورته الثانية لعام 1444هـ.
ناقش الاجتماع حزمة من المشروعات الصحية والخدمية للمحافظة، واستطلاع أبرز الفرص الاستثمارية فيها، بحضور أمين مجلس منطقة جازان شاهر بن شهاب الجنفاوي.
واستهل المجلس المحلي، جلسته بمناقشة واستعراض المحضر السابق لاجتماع المجلس، والذي شمل مناقشة المشروعات المتعثرة لدى بلدية صامطة، وأسباب التعثر والوضع الحالي للمشروعات ونسب الإنجاز، وحاجة بلدية صامطة لأرض المعهد العلمي؛ للاستفادة منها، واحتياجات حي ضاحية الملك فهد للمشروعات الخدمية المختلفة.
وناقش المجلس بعد ذلك، المحاور المطروحة على جدول أعماله والتي شملت احتياجات عدد من أحياء المحافظة لمشروعات السفلتة والإنارة.
كما بحث احتياجات المحافظة للتوسع في الخدمات الصحية، وحاجة المحافظة لمركز لمرضى السكري.
واستعرض المجلس الفرص الاستثمارية المطروحة من قبل بلدية محافظة صامطة وبلديات مركزي السهي والقفل.
وأكد محافظ صامطة د. حزام بن قبلان جديع، أهمية تضافر الجهود، بما يسهم في سرعة إنجاز المشروعات لخدمة المواطنين.
ونوه إلى ما تلمسه مناطق محافظات المملكة من اهتمام كبير من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله-، وبما تلمسه محافظة صامطة من حرص ومتابعة من أمير منطقة جازان ونائبه.
ووجه د. "جديع" الجميع في ختام اجتماع المجلس المحلي إلى بذل المزيد من الجهد في توفير مختلف الخدمات لأبناء المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها، والارتقاء بمستوى وجودة تلك الخدمات، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، داعيًا الأهالي للمشاركة في الارتقاء بمستوى التنمية عبر طرح الأفكار التطويرية المختلفة؛ لمناقشتها على جدول أعمال المجلس المحلي في جلساته المقبلة.