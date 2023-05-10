بلدية محايل تنذر أصحابَ الأنشطة الصناعية لتسريع الانتقال إلى الصناعية الجديدة

وتفصيلًا: قال رئيس بلدية محايل سعيد بن علي حافظ، لـ"سبق": إن رؤية المملكة 2030 أتت بما يضمن رفاهية الإنسان وإيجاد الحراك التنموي العمراني والاقتصادي والسياحي، وإزالة التشوُّهات البصرية، وتحسين المشهد الحضري؛ وهو ما دفع بالبلدية إلى ترسية إنشاء وتطوير المنطقة الصناعية الأولى بمحافظة محايل الواقعة على طريق الملك عبدالله "امتداد طريق محايل - بحرايو سكينة" غرب المحافظة على إحدى الشركات الوطنية المؤهّلة في تشغيل المناطق الصناعية؛ لتحسين المشهد الحضري وإيجاد الفرص الاستثمارية الواعدة، وخلق فرص العمل المختلفة وإيجاد حراك تنموي للمحافظة".