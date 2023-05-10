بلدية محايل تنذر أصحابَ الأنشطة الصناعية لتسريع الانتقال إلى الصناعية الجديدة

شرعت بلدية محايل في إنذار أصحاب الورش بالصناعية القديمة بالمدخل الشمالي للمحافظة؛ في إجراء يهدف إلى سرعة الانتقال إلى الصناعية الجديدة.
وتفصيلًا: قال رئيس بلدية محايل سعيد بن علي حافظ، لـ"سبق": إن رؤية المملكة 2030 أتت بما يضمن رفاهية الإنسان وإيجاد الحراك التنموي العمراني والاقتصادي والسياحي، وإزالة التشوُّهات البصرية، وتحسين المشهد الحضري؛ وهو ما دفع بالبلدية إلى ترسية إنشاء وتطوير المنطقة الصناعية الأولى بمحافظة محايل الواقعة على طريق الملك عبدالله "امتداد طريق محايل - بحرايو سكينة" غرب المحافظة على إحدى الشركات الوطنية المؤهّلة في تشغيل المناطق الصناعية؛ لتحسين المشهد الحضري وإيجاد الفرص الاستثمارية الواعدة، وخلق فرص العمل المختلفة وإيجاد حراك تنموي للمحافظة".
وأضاف "حافظ": أنه "نظرًا لانتهاء الأعمال فيها وجاهزيتها لنقل الأنشطة الصناعية، فإن البلدية تهيب بأصحاب الأنشطة الصناعية بالمحافظة "ورش السيارات - ورش معدات الديزل - محلات قطع غيار السيارات - محلات قطع غيار معدات الديزل - ورش النجارة - ورش الحدادة - ورش الألومنيوم - معارض السيارات - البناشر - مغاسل السيارات - التشاليح"، بإخلاء مواقعهم الحالية في داخل وأطراف المحافظة والنقل للصناعية الجديدة، في مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ 17/ 10/ 1444هـ - 07/ 05/ 2023م، وإلا ستقوم البلدية بفرض الغرامات والعقوبات على المنشآت المتأخرة وإغلاقها نظامًا".
وشدّد على ضرورة تعاون أصحاب الأنشطة الصناعية المراد نقلها مع الجهات المختصة بعملية النقل التي تصبُّ في صالح الجميع.