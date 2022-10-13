"كفى" تحول 11 من زوار معرضها إلى العلاج بعياداتها.. في يوم القلب العالمي

وقال مدير جمعية كفى فرع جدة، الدكتور سلطان رجاء الله السلمي: مشاركة الجمعية في اليوم العالمي للقلب، والذي انطلق تحت شعار "اكتشف قلبك يطول عمرك"؛ كانت مثمرة؛ حيث زار معرضها وعيادتها التي تضم مختصين وأطباء؛ أكثر من ٦٠٠ زائر، أعلن ١١ منهم عن رغبتهم في الإقلاع عن التدخين واستعدادهم لتلقّي العلاج.