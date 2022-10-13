"كفى" تحول 11 من زوار معرضها إلى العلاج بعياداتها.. في يوم القلب العالمي

حولت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بجدة، ١١ زائرًا لعياداتها لتلقي العلاج، بعدما زاروا معرضها وعيادتها المتنقّلة المشاركة في مركز الملك فيصل لأمراض وجراحة القلب بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بجدة بالحرس الوطني، ضمن فعاليات الحملة السنوية التاسعة للتوعية باليوم العالمي للقلب 2022.
وقال مدير جمعية كفى فرع جدة، الدكتور سلطان رجاء الله السلمي: مشاركة الجمعية في اليوم العالمي للقلب، والذي انطلق تحت شعار "اكتشف قلبك يطول عمرك"؛ كانت مثمرة؛ حيث زار معرضها وعيادتها التي تضم مختصين وأطباء؛ أكثر من ٦٠٠ زائر، أعلن ١١ منهم عن رغبتهم في الإقلاع عن التدخين واستعدادهم لتلقّي العلاج.
وقدّم "السلمي" شكره للجهة المستضيفة وجميع الجهات المشاركة.
وأضاف: مشاركة كفى تأتي نظرًا لكون التدخين يساهم في الإضرار بالقلب والتأثير على صحة الإنسان؛ مما يعرضها للخطورة.
جدير بالذكر أن فعالية اليوم العالمي للقلب امتدت يومين، وحضر الافتتاح المدير التنفيذي للخدمات الطبية بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني القطاع الغربي الدكتور محمد الزهراني، ورئيسة مركز الملك فيصل لجراحة وأمراض القلب الدكتورة جميلة الرحيمي، ونائب المدير التنفيذي للخدمات الطبية للشؤون السريرية أشرف الصحفي.