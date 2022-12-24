"الجديع" لـ "سبق": البيان الختامي لمؤتمر آسيان الثاني سطر خريطة طريق لنشر خيرية الأمة ووسطيتها

أكد عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبدالله الجديع، أن البيان الختامي لمؤتمر آسيان الثاني "خير أمة" هو بمثابة خريطة الطريق التي رسمتها المملكة لمسلمي آسيان للتمسك بدين الوسطية والاعتدال، وتعزيز مبدأ التعايش بين الأديان، مبينًا أن السعودية كثفت حضورها المحلي والدولي في هذه المؤتمرات التي تقطع الطريق على كل من يحاول استغلال الإسلام لأهداف حزبية وسياسية.