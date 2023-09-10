"صحة حائل" تتفقّد برامج الإصحاح البيئي بالمستشفيات الحكومية

يذكر أن "صحة حائل" ممثلةً في إدارة صحة البيئة والصحة المهنية بالصحة العامة، قد نفذت خلال شهر يونيو من هذا العام 2023م؛ 503 جولات رقابية، شملت عددًا من المنشآت الصحية الخاصة، ما بين مستشفيات، ومجمعات عامة ومتخصّصة، وصيدليات، ومختبرات، ومراكز علاج طبيعي، ومحالّ نظارات، تم خلالها رصد 14 مخالفة أحيلت إلى اللجان القانونية لاتخاذ القرار المناسب.