"صحة حائل" تتفقّد برامج الإصحاح البيئي بالمستشفيات الحكومية

نفّذت المديريةُ العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل، ممثلةً في إدارة صحة البيئة والصحة المهنية بالصحة العامة؛ جولاتٍ إشرافيةً ميدانية على برامج الإصحاح البيئي، والنفايات الطبية، وعيادات الموظفين في المستشفيات الحكومية.
شملت الجولات كلًّا من: مستشفى الملك خالد، ومركز طب العيون، ومركز طب الأسنان، ومجمع ياسمين الحياة التابع للقطاع الصحي الخاص.
وأوضحت صحة حائل، اليوم الأحد، أن برنامج صحة البيئة في المنشآت الصحية يسعى لإيجاد بيئة صحية سليمة بكل عناصرها المختلفة من خلال التوعية والتثقيف البيئي ومراقبة أعمال النظافة والتخلّص من النفايات العامة.
كما يسعى البرنامج إلى متابعة تطبيق برامج السلامة الغذائية والسلامة الكيميائية، والتأكد من سلامة المياه المستخدمة في المنشأة الصحية، وجودة الهواء وسلامة مياه الغسيل الكلوي، والاستخدام الآمن للمياه المعالجة بيولوجيًّا، ومتابعة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة.
بالإضافة إلى تطبيق برنامج مكافحة الحشرات، والتأكّد من جودة الهواء الداخلي في المنشأة الصحية.
يسعى أيضًا برنامج صحة البيئة في المنشآت الصحية، إلى متابعة التطعيمات الأساسية للعاملين الصحيين، وتطبيق الاشتراطات الصحية والبيئية في المنشآت الصحية لتعزيز الصحة العامة.
يذكر أن "صحة حائل" ممثلةً في إدارة صحة البيئة والصحة المهنية بالصحة العامة، قد نفذت خلال شهر يونيو من هذا العام 2023م؛ 503 جولات رقابية، شملت عددًا من المنشآت الصحية الخاصة، ما بين مستشفيات، ومجمعات عامة ومتخصّصة، وصيدليات، ومختبرات، ومراكز علاج طبيعي، ومحالّ نظارات، تم خلالها رصد 14 مخالفة أحيلت إلى اللجان القانونية لاتخاذ القرار المناسب.