بالصور.. فرع وزارة الصحة بالطائف يحتفل بحصول بنك الدم على اعتماد "سباهي"

نظم فرع وزارة الصحة بمحافظة الطائف، وبرعاية مديره الدكتور سمير بن مشبب الشهراني، حفل ملتقى بنوك الدم الأول بالمحافظة، وبحضور مجموعة كبيرة من الجهات الصحية الحكومية والعسكرية والخاصة، وذلك بمناسبة حصول بنك الدم المساند على اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي".
ويأتي هذا الاعتماد تتويجًا لجهود بنك الدم المساند في تحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة في تقديم خدمات نقل وتخزين الدم.
وشهد الحفل تكريم عددٍ من الإدارات وبنوك الدم في القطاعات العسكرية، الحكومية، والخاصة، تقديرًا لدورها الحيوي في التعاون مع بنك الدم المساند وتوفير الإمدادات الدموية بشكلٍ مستدام، ودعم القطاع الصحي في المحافظة.
وأشاد مدير فرع وزارة الصحة بالطائف الدكتور سمير الشهراني، خلال كلمته، بالجهود المبذولة من جميع القطاعات الصحية، مشددًا على أهمية هذا النوع من الفعاليّات في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين مختلف الجهات لتحسين مستوى الخدمات الصحية.
كما تم خلال الملتقى تسليط الضوء على دور بنك الدم المساند في تقديم الخدمات وفقًا لأفضل المعايير العالمية، ما أسهم في حصوله على اعتماد “سباهي”، الذي يعد علامة فارقة في تطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة.