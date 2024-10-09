بالصور.. فرع وزارة الصحة بالطائف يحتفل بحصول بنك الدم على اعتماد "سباهي"

وشهد الحفل تكريم عددٍ من الإدارات وبنوك الدم في القطاعات العسكرية، الحكومية، والخاصة، تقديرًا لدورها الحيوي في التعاون مع بنك الدم المساند وتوفير الإمدادات الدموية بشكلٍ مستدام، ودعم القطاع الصحي في المحافظة.