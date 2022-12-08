"خيركم" تعلن أسماء الفائزين والفائزات في جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم

وحصلت رويدة أنس زرعة من خيركم على المركز الأول، وأصالة صالح الزهراني من خيركم على المركز الثاني في "الفرع الثالث"، وفي الفرع الرابع حصلت نهى إقبال إسماعيل من خيركم على المركز الأول، في حين حصدت أماني شايع الحارثي من خيركم المركز الأول في "الفرع الخامس"، وزميلتها لين عمرو البنا من خيركم على المركز الأول في "الفرع السادس".