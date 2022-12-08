"خيركم" تعلن أسماء الفائزين والفائزات في جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم

اختتمت جمعية "خيركم" لتحفيظ القرآن بجدة، بشطريها الرجالي والنسائي؛ المرحلة الأولى من تصفيات المسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، في دورتها الـ24 لعام 1444هـ على مستوى محافظة جدة.
وتفصيلًا: بدأ الحفل بتلاوة مباركة من كتاب الله، بعدها ألقى رئيس جمعية خيركم المهندس عبدالعزيز حنفي كلمة أثنى فيها على المسابقة والقائمين عليها، مؤكدًا أنها تعدّ من أغلى المحافل القرآنية؛ كونها تحمل اسمًا غاليًا على جميع أبناء وبنات المملكة والعالم الإسلامي أجمع -خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله- الذي لا يألو جهدًا لدعم ورعاية جمعيات القرآن الكريم في المملكة.
وفي ختام الحفل كرّم المهندس "حنفي" أوائل الفروع الذين تأهّلوا مباشرة للتنافس على جائزة خادم الحرمين الشريفين على مستوى منطقة مكة المكرمة.
وخلال الحفل أعلنت لجنة التحكيم بالمسابقة أسماء الفائزين والفائزات في فروع الجائزة، والذين مثّلوا دور ومساجد خيركم، وعددًا من الجهات التعليمية بالمحافظة. والفائزون من شطر الرجال هم: عبدالقادر مروان صقعه فاز بالمركز الأول "الفرع الثالث"، وفاز عمر عبدالعزيز سلوم بالمركز الأول في "الفرع الرابع"، فيما حصل محمد عبدالله بن محفوظ على المركز الثاني في ذات الفرع، وفي الفرع الخامس نال أنس يوسف محمد عبدالجواد المركز الأول، فيما حصل زكريا إسماعيل نور ولي على المركز الثاني.
وفازت من شطر الطالبات كلٌّ من: سارة أحمد الشريف من جامعة جدة بالمركز الأول في "الفرع الأول"، وهبة ماجد الصفدي من خيركم بالمركز الأول في "الفرع الثاني"، وكذلك جود حبیب الله مرزا بخاري من خيركم، فازت بالمركز الثاني في ذات الفرع.
وحصلت رويدة أنس زرعة من خيركم على المركز الأول، وأصالة صالح الزهراني من خيركم على المركز الثاني في "الفرع الثالث"، وفي الفرع الرابع حصلت نهى إقبال إسماعيل من خيركم على المركز الأول، في حين حصدت أماني شايع الحارثي من خيركم المركز الأول في "الفرع الخامس"، وزميلتها لين عمرو البنا من خيركم على المركز الأول في "الفرع السادس".