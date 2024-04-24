انعقاد الملتقى الـ17 لنادي الوراثة الطبي بالمنطقة الغربية.. اليوم الخميس

كما يشهد المؤتمر عدداً من ورش العمل التثقيفية للكادر الطبي كورشة كيفية مساعدة الفريق الطبي الأمراض الاستقلابية الحرجة وقت التنويم، وعلاج ارتفاع الأمونيا وتشخيصها، والتحاليل الجينية والوراثية، التغذية الاستقلابية وكيفية كتابة الوصفات ومقابلة المرضى، وتفاعلات السكاكر، والحميات الغذائية للمرضى، وآخر ما توصل له الطب الحديث في تشخيص الأمراض الوراثية عند الأجنة وقبل الولادة، بالإضافة إلى الفحص المبكر للأمراض الوراثية وأهمية تفعيل فحص ما قبل الزواج للوقاية من تكرار حدوث الأمراض الوراثية في المجتمع.