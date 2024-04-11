فريق "العلاج الآمن" يعايد المرضى بمستشفيات جدة ويشاركهم فرحة العيد

وشارك بها طلال محمد الناشري رئيس جمعية العلاج الأمن، ونهاد إبراهيم الطويرب عضو مجلس الإدارة، والدكتورة نورة الناشري عضو الجمعية العمومية، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين من مجمع الملك عبدالله الطبي. د. محمود عفيفي، نائب المدير الطبي ورئيس الباطنة د. محمد الوافي نائب المساعد للصحة العامة د. محمد نابلسي رئيس أمراض الدم إيناس خياط نائب المساعد للخدمات التمريضية أ. أحمد العمري رئيس الخدمة الاجتماعية الطبية، ومدير العلاقات العامة فيصل الحربي وسعاد شيبة من الخدمة الاجتماعية الطبية.