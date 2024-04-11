فريق "العلاج الآمن" يعايد المرضى بمستشفيات جدة ويشاركهم فرحة العيد

قامت جمعية العلاج الآمن بتقديم التهاني لمرضى مجمع الملك عبدالله الطبي في جدة، من خلال زيارة نفذها فريق الجمعية ضمن مبادرة "عيدكم عيدنا" التي أطلقتها جمعية العلاج الآمن.
وشارك بها طلال محمد الناشري رئيس جمعية العلاج الأمن، ونهاد إبراهيم الطويرب عضو مجلس الإدارة، والدكتورة نورة الناشري عضو الجمعية العمومية، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين من مجمع الملك عبدالله الطبي. د. محمود عفيفي، نائب المدير الطبي ورئيس الباطنة د. محمد الوافي نائب المساعد للصحة العامة د. محمد نابلسي رئيس أمراض الدم إيناس خياط نائب المساعد للخدمات التمريضية أ. أحمد العمري رئيس الخدمة الاجتماعية الطبية، ومدير العلاقات العامة فيصل الحربي وسعاد شيبة من الخدمة الاجتماعية الطبية.
على صعيد آخر، قام فريق مبادرة "عيدكم عيدنا" بتقديم الهدايا لأطفال المرضى في مستشفى الملك خالد بالحرس الوطني ومستشفى الصحة النفسية ومستشفى الأمل في جدة.
وشاركت الجمعية المرضى فرحتهم وحرصت على المساهمة في تخفيف معاناتهم.