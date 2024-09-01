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"الزهراني" يُقلّد مدير شرطة الليث رتبة "عميد" ويستعرض تقريرًا عن الجهود الأمنية

قدّم شكره لرجال الأمن نظير جهودهم الملموسة في أداء مهامهم وواجباتهم الأمنية
"الزهراني" يُقلّد مدير شرطة الليث رتبة "عميد" ويستعرض تقريرًا عن الجهود الأمنية
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قلَّد محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني؛ اليوم؛ الأحد، مدير شرطة المحافظة العميد علي بن سالم الشهري رتبته الجديدة؛ بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته لرتبة عميد؛ سائلاً الله له التوفيق في المهام المُوكلة إليه.

فيما استعرض محافظ الليث خلال اللقاء تقريرًا عن الأعمال والمُنجزات والجهود الأمنية في المحافظة والمراكز التابعة لها؛ حيث قدّم شكره وتقديره لرجال الأمن بشرطة المحافظة نظير جهودهم الملموسة في أداء مهامهم وواجباتهم الأمنية في ظل دعم القيادة الرشيدة -حفظها الله-, مُثمنًا دورهم في الحفاظ على الأمن ومقدّرات الوطن وحماية الممتلكات وتعقب المُخالفين؛ وحاثًا على استمرار تلك الجهود في تطبيق الأنظمة والتعليمات.

محافظ الليث
عمران بن حسن الزهراني
مدير شرطة محافظة الليث
العميد علي بن سالم الشهري

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