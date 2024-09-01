"الزهراني" يُقلّد مدير شرطة الليث رتبة "عميد" ويستعرض تقريرًا عن الجهود الأمنية

فيما استعرض محافظ الليث خلال اللقاء تقريرًا عن الأعمال والمُنجزات والجهود الأمنية في المحافظة والمراكز التابعة لها؛ حيث قدّم شكره وتقديره لرجال الأمن بشرطة المحافظة نظير جهودهم الملموسة في أداء مهامهم وواجباتهم الأمنية في ظل دعم القيادة الرشيدة -حفظها الله-, مُثمنًا دورهم في الحفاظ على الأمن ومقدّرات الوطن وحماية الممتلكات وتعقب المُخالفين؛ وحاثًا على استمرار تلك الجهود في تطبيق الأنظمة والتعليمات.