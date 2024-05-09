"جدة" تحتفي بتخريج 11828 خريجاً وخريجة من منشآت التدريب التقني بمكة

شَهِد محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي اليوم، الحفل الموحد لخريجي وخريجات منشآت التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، بحضور نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور عبدالله بن مستور آل مرزوق، وذلك بمقر الكلية التقنية الرقمية للبنات بجدة.
وفور وصوله عُزِف السلام الملكي، ثم شاهد فيلماً وثائقياً يتضمن أهداف المؤسسة الإستراتيجية لرفع كفاءة القوى البشرية، إضافة لاستعراض العديد من البرامج والمبادرات التطويرية، والمشاريع الابتكارية المتوافقة مع رؤية 2030.
عقب ذلك ألقى مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة مرعي بن سعد القرني كلمة نوه خلالها بما تلقاه المؤسسة من اهتمام ومتابعة من القيادة الرشيدة - حفظها الله -، وذلك تأكيدًا لدورها الريادي في تحقيق تطلعات لتنمية مستدامة وفق رؤية 2030، حيث يُحتفى بتخريج 11828 خريجاً وخريجة للعام التدريبي 1445هـ يمثلون منشآت التدريب بالمنطقة.
بعدها ألقيت كلمة الخريجين عبروا عن فخرهم واعتزازهم بهذه المناسبة التي ستكون لبنة لبناء وطنٍ غالٍ وعظيم في ظل قيادة حكيمة.
وفي الختام شهِد محافظ جدة توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة والقطاعين الحكومي والخاص، تستهدف مجالات التدريب والتطوير والتوظيف والمبادرات المجتمعية.