"جدة" تحتفي بتخريج 11828 خريجاً وخريجة من منشآت التدريب التقني بمكة

عقب ذلك ألقى مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة مرعي بن سعد القرني كلمة نوه خلالها بما تلقاه المؤسسة من اهتمام ومتابعة من القيادة الرشيدة - حفظها الله -، وذلك تأكيدًا لدورها الريادي في تحقيق تطلعات لتنمية مستدامة وفق رؤية 2030، حيث يُحتفى بتخريج 11828 خريجاً وخريجة للعام التدريبي 1445هـ يمثلون منشآت التدريب بالمنطقة.