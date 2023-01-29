"تقنية البنين" بالقويعية تنال الاعتماد المؤسسي من "مسار"

حصلت الكلية التقنية للبنين بالقويعية على شهادة الاعتماد المؤسسي الكامل من هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة في المركز الوطني للتقويم واعتماد التدريب (مسار)، بعد أن استوفت جميع شروط ومعايير الجودة للاعتماد المؤسسي إلى عام 2025م.
وأعرب عميد الكلية شغاث بن علي الصقور عن شكره وعظيم امتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، -حفظهما الله-؛ على ما يتلقاه التعليم بوجه عام، والتدريب التقني بوجه خاص من عناية مستمرة ودعم متواصل، لتحقيق رسالته ومخرجاته النوعية لخدمة التنمية الوطنية.
وإشار إلى ما تتلقاه الكلية من رعاية، وتوجيه؛ من محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد التي شجعت على بذل الجهود لتحقيق هذا الإنجاز، والدعم اللامحدود من قيادات المؤسسة وإدارة تقني الرياض والإدارة العامة لجودة التدريب.
كما أكد أن الاعتماد المؤسسي هو ثمرة تعاون وجهود جميع منسوبي الكلية الذين بذلوا الجهود في سبيل الارتقاء بمستوى جودة الأداء وجودة المخرجات ورفع الكفاءة والفعالية، وفق أفضل معايير الجودة، منوهاً إلى أن حصول الكلية على الاعتماد المؤسسي يعني مزيدًا من السعي الدائم نحو مضاعفة الجهود والتميز في عمليات البناء والتطوير بما يحقق الأهداف الإستراتيجية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني التي تنطلق من تطلعات وتوجهات الرؤية السعودية ٢٠٣٠م.