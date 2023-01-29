"تقنية البنين" بالقويعية تنال الاعتماد المؤسسي من "مسار"

كما أكد أن الاعتماد المؤسسي هو ثمرة تعاون وجهود جميع منسوبي الكلية الذين بذلوا الجهود في سبيل الارتقاء بمستوى جودة الأداء وجودة المخرجات ورفع الكفاءة والفعالية، وفق أفضل معايير الجودة، منوهاً إلى أن حصول الكلية على الاعتماد المؤسسي يعني مزيدًا من السعي الدائم نحو مضاعفة الجهود والتميز في عمليات البناء والتطوير بما يحقق الأهداف الإستراتيجية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني التي تنطلق من تطلعات وتوجهات الرؤية السعودية ٢٠٣٠م.