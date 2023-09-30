"بيئة جدة" تنظّم ورشةً تدريبية عن رعاية النباتات الداخلية والخارجية

من جهته أكّد مديرُ عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس ماجد بن عبدالله الخليف؛ حرصَ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمكة، مع الجهات ذات العلاقة، على مواكبة المناسبات البيئية العالمية والوطنية عبر نشر ثقافة الوعي البيئي في شتى المجالات، وتنفيذ الخطط البيئية؛ للمحافظة على جودة عناصر البيئة ومواردها، والتي تسعى لتحقيق التوزان بين استدامة الموارد الطبيعية وبين تحقيق أهداف التنمية المستدامة.