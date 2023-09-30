"بيئة جدة" تنظّم ورشةً تدريبية عن رعاية النباتات الداخلية والخارجية

نظّم مكتبُ وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، اليوم السبت، ورشةً تدريبية بعنوان "رعاية النباتات الداخلية والخارجية وطرق العناية بها"، وحملة تشجير، ضمن فعاليات الوزارة المتواصلة، بمناسبة اليوم الوطني الثالث والتسعين، تحت شعار "نحلم ونحقق".
جاء ذلك بمشاركة أمانة محافظة جدة، وبالتعاون مع شركة تطوير وسط جدة؛ لتحقيق الانتماء وتنمية الوعي الاجتماعي والبيئي بين أفراد المجتمع.
يذكر أن "تطوير وسط جدة" تسعى لإحياء التجربة الحضارية والعمرانية والإنسانية والاجتماعية التي تميّزت بها المدينة قديمًا في حلَّة عصرية جديدة؛ لتحسين جودة الحياة للسكان وجذب الزوار إليها من مختلف أنحاء العالم.
من جهته أكّد مديرُ عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس ماجد بن عبدالله الخليف؛ حرصَ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمكة، مع الجهات ذات العلاقة، على مواكبة المناسبات البيئية العالمية والوطنية عبر نشر ثقافة الوعي البيئي في شتى المجالات، وتنفيذ الخطط البيئية؛ للمحافظة على جودة عناصر البيئة ومواردها، والتي تسعى لتحقيق التوزان بين استدامة الموارد الطبيعية وبين تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ودعا فرعُ الوزارة في مكة المكرمة، المهتمين من المزارعين وخبراء البيئة، إلى المشاركة في الورش والبرامج التدريبية؛ للاستفادة من الخدمات والإرشاد الزراعي الذي تقدمها الوزارة لهم.
كما تدعو الوزارة المؤسسات والجهات التعاونية، وجميع شرائح المجتمع، إلى الإسهام في حماية البيئة، وترسيخ مفاهيم الوعي حول المخاطر التي تهدّد البيئة، وتعزّز سبل حمايتها، وتعزّز ثقافة الحفاظ على البيئة.