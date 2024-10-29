يغطي مساحة 1.5 مليون متر مربع.. "عبدالرحمن بن عبدالله" يدشن منتزه "غابة الغاف"

دشن محافظ حفر الباطن الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل آل سعود، اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر المنتزه البري "غابة الغاف" الذي يقع بين مدينة حفر الباطن ومركز القيصومة، وذلك ضمن مبادرات "حفر الباطن أخضر" المنبثقة من مبادرة السعودية الخضراء.
وأوضح أمين حفر الباطن المهندس خلف العتيبي، أن المتنزه البري الجديد يغطي مساحة تبلغ 1.5 مليون متر مربع، ويقع بين مدينة حفر الباطن والقيصومة.
وأشار "العتيبي" إلى أن تدشين هذا المتنزه البري سوف يساهم بإذن الله في زيادة الغطاء النباتي بمدينة حفر الباطن، مؤكداً أن هذا الإنجاز يأتي كخطوة مهمة نحو تعزيز جودة الحياة والتزام المنطقة بدعم المبادرات البيئية الوطنية.