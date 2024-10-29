يغطي مساحة 1.5 مليون متر مربع.. "عبدالرحمن بن عبدالله" يدشن منتزه "غابة الغاف"

دشن محافظ حفر الباطن الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل آل سعود، اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر المنتزه البري "غابة الغاف" الذي يقع بين مدينة حفر الباطن ومركز القيصومة، وذلك ضمن مبادرات "حفر الباطن أخضر" المنبثقة من مبادرة السعودية الخضراء.