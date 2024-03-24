"البركة الخيرية" بالدمام توزع أكثر من 4400 سلة رمضانية استفاد منها 17 ألف شخص

وأشار الأحمري إلى أن هذا العام شهد مشاركة عدد من المتطوعين من عدد من الجهات الحكومية والخاصة، موضحاً: إن فكرة البرنامج هذا العام كانت على المواد العينية حتى يستشعر المتطوع بالعمل التطوعي ويلمس العمل الخيري عن قرب بتغليف وتوزيع هذه السلال على الأسر المستفيدة، وحتى تحرص جميع شرائح المجتمع على المشاركة في مثل هذه البرامج الموسمية التي تنفذها جمعية البركة الخيرية.