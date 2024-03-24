"البركة الخيرية" بالدمام توزع أكثر من 4400 سلة رمضانية استفاد منها 17 ألف شخص

اختتمت جمعية البركة الخيرية موخراً مهرجان السلة الرمضانية لهذا العام 1445هـ والذي أقيم في مركز البركة الاجتماعي وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.
وبلغ عدد السلال أكثر من 4400 سلة، وعدد الأصناف يزيد على 19 صنفاً، وعدد المستفيدين أكثر من 17000 مستفيد، وعدد المتطوعين أكثر من 2100 متطوع ومتطوعة، وعدد الجمعيات المستفيدة من برنامج السلة الرمضانية لهذا العام أكثر من 27 جمعية خيرية على مستوى المنطقة الشرقية.
وأكد المدير التنفيذي للبركة الخيرية سعد بن محمد الأحمري أن برنامج السلة الرمضانية الذي تنظمه الجمعية كل عام، يأتي بالشراكة مع حملة قوت، وكذلك بالشراكة مع بعض الجهات والموردين الذين يقومون بتوريد أصناف معينة من المواد الغذائية ذات الجودة العالية، ويتم اختيارها بعد عمل استبانة للمستفيدين واحتياجاتهم مما يقارب 19 صنفًا مع اختلاف قيمة السلة وحجمها لكل أسرة بتفاوت أعداد أفرادها.
وأضاف أنه تم تغليف أكثر من 4400 سلة رمضانية، بدعم من رجال الأعمال والميسورين من أهل الخير وشركاء النجاح، حيث تبلغ قيمة السلة أكثر من 400 ريال.
وأشار الأحمري إلى أن هذا العام شهد مشاركة عدد من المتطوعين من عدد من الجهات الحكومية والخاصة، موضحاً: إن فكرة البرنامج هذا العام كانت على المواد العينية حتى يستشعر المتطوع بالعمل التطوعي ويلمس العمل الخيري عن قرب بتغليف وتوزيع هذه السلال على الأسر المستفيدة، وحتى تحرص جميع شرائح المجتمع على المشاركة في مثل هذه البرامج الموسمية التي تنفذها جمعية البركة الخيرية.
وأشار إلى أن أكثر من 4400 سلة غذائية تم توزيعها على مستفيدي الجمعيات بالمنطقة، والتي تقع في نطاقها، بشراكة مجتمعية مع الجمعيات الشريكة بالشرقية، وأضاف الأحمري أن جميع الأسر المستفيدة قد تسلمت السلة الرمضانية.
وناشد المدير التنفيذي رجال الأعمال والميسورين من أبناء المجتمع دعم برامج الجمعية التي تزيد على 13 برنامجًا، جميعها تصب في مصلحة الأسر المحتاجة والفقيرة والأخرى التي لا يوجد لها عائل، مهيبًا بالمجتمع التعاون لتعزيز التكافل الاجتماعي في هذا الشهر الكريم، والمحافظة على هذه القيمة الإنسانية.