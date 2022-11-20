خلال 10 شهور.. 74 ألف مستفيد من خدمات الطوارئ بـ"تخصصي الطائف"

أعلنت "صحة الطائف" أن قسم الطوارئ في مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي، قدّم خدماته لـ74235 ألف حالة طارئة، خلال العشرة الأشهر الماضية من العام الحالي 2022، موضحةً أن الحالات تنوّعت بين "الحرجة، والمتوسطة"، مشيرة إلى أن من بين هذه الإحصائية 11201 نتيجة إصابات حوادث سير، وإصابات منزلية، و6711 نتيجة أزمات قلبية.
وأوضحت "صحة الطائف" في بيانٍ لها، خصّت به "سبق": أن قسم الطوارئ بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، يحتوي على عيادتَي فرز للحالات، وقسم الحالات الحرجة، وقسم الإصابات والحوادث، وقسم إنقاذ الحياة، كما يضمّ طواقم طبية وفنية متخصصة، إضافة إلى الطواقم الإدارية، والطبية المساندة، التي تقدم خدمات سريعة وبجودة رفيعة المستوى، فيما يستقبل القسم حالات متنوعة.