محافظ الطائف: خطاب الملك يجسّد رؤية القيادة لمستقبل المملكة

أشاد صاحب السمو الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، محافظ الطائف، بما تضمّنه الخطاب الملكي الذي ألقاه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، خلال افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى.