محافظ الطائف: خطاب الملك يجسّد رؤية القيادة لمستقبل المملكة

أشاد صاحب السمو الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، محافظ الطائف، بما تضمّنه الخطاب الملكي الذي ألقاه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، خلال افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى.
وأكد سموه أن الخطاب الملكي يحمل مضامين سامية تعبّر عن رؤية القيادة لمستقبل المملكة، وحرصها على ترسيخ مسيرة التنمية وتعزيز رفاهية المواطن في مختلف الجوانب.
وأوضح أن الخطاب أبرز نجاح الإصلاحات الاقتصادية، لا سيما في تنويع مصادر الدخل، حيث أشار سمو ولي العهد إلى أن الأنشطة غير النفطية سجلت نسبة 56% من الناتج المحلي الإجمالي لأول مرة في تاريخ المملكة، ما يعكس متانة الاقتصاد الوطني واستدامة نموه.
وثمّن سموه تأكيد القيادة على مواصلة الجهود لرفع مستوى المعيشة وتحسين جودة الحياة، مؤكدًا أن المواطن سيظل محور التنمية وركيزتها الأساسية.
كما نوّه بالدور البارز الذي يؤديه مجلس الشورى في تطوير الأنظمة واستكمال المنظومة التشريعية، بما يعزز من مكانة المملكة بين الدول المتقدمة.
وفي ختام تصريحه، أكد سموه أن الخطاب الملكي يمثل دافعًا قويًا لمواصلة العمل لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، سائلًا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، وأن يديم على الوطن أمنه وازدهاره.