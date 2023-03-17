جازان.. تنظيم دورة للمزارعين حول "آفات الأشجار ومكافحتها"

نفّذت هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان، ضمن فعالية أسبوع البيئة 2023، دورة تدريبية للمزارعين بالمحافظات الجبلية، حول "مكافحة آفات أشجار البنّ السعودي"، بمشاركة شركة الياسين الزراعية وذلك يوم الخميس الموافق 24/ 8/ 1444هـ.
وقدّم الدورة المهندس محمد شاهين مدير قسم المبيدات الزراعية، والمهندس عطية عبدالله السيد مدير مبيعات بشركة الياسين.
وتضمّنت الدورة عدة محاور حول الآفات الحشرية الفطرية التي تصيب أشجار البن وكيفية علاجها بالطرق الصحيحة، بالإضافة إلى كيفية مكافحة أعشاب أشجار البن.
وتم عرض الأسس العامة لتغذية الأشجار وأهمية استعمال الهيومك في التأسيس خلال فترة زراعة أشجار البن.
واستهدفت الدورة رفع مستوى التثقيف لدى المزارعين في مكافحة الآفات وطرق علاجها؛ للإسهام في تحسين جودة زراعة البن، في ظل دعم واهتمام الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة.