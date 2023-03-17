جازان.. تنظيم دورة للمزارعين حول "آفات الأشجار ومكافحتها"

واستهدفت الدورة رفع مستوى التثقيف لدى المزارعين في مكافحة الآفات وطرق علاجها؛ للإسهام في تحسين جودة زراعة البن، في ظل دعم واهتمام الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة.