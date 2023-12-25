مركز الرقابة على الالتزام البيئي يعزز دعمه للتعليم والتدريب البيئي عبر اتفاقية مع جامعة الملك فيصل

وتعد اتفاقية المركز مع جامعة الملك فيصل هي الثانية من نوعها بعد أن وقع اتفاقية مماثلة مع جامعة الملك خالد منتصف العام الجاري، حرصًا على تعزيز المسارات التعليمية في المجالات البيئية، التي تعزز بدورها أهداف رؤية السعودية 2030 سواء في مجالات العمل التطوعي أو نقل المعرفة وتواكب التطورات الكبيرة التي يشهدها قطاع البيئة في المملكة ومبادرات السعودية الخضراء.