"كيان" تقيم دورة "التوعية باضطرابات القلق وكيفية التغلب عليها"

واشتملت المحاور على التعريف باضطراب القلق حيث تم تعريفه بأنه اضطراب نفسي شائع، ينطوي على تكدّر المزاج أو فقدان الاستمتاع أو الاهتمام بالأنشطة لفترات طويلة من الزمن، وأن القلق هو شعور بعدم الارتياح، مثل التوتر أو الخوف، يمكن أن يكون خفيفاً أو شديداً. وقد يتعرض له أي شخص ويختلف من شخص لآخر، ويشتمل على: الشعور بالقلق أو التوتر، ومواجهة صعوبة في التركيز أو النوم، والدوخة أو خفقان القلب.