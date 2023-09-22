إنجازات تتوالى وتصنيفات عالمية.. رئيس جامعة شقراء: قفزات تعليمية تزامن يوم الوطن

وأضاف رئيس جامعة شقراء المكلف قائلاً: هذه الذكرى تمرّ علينا ونحن نستشعر معاني النجاح، فنحقق الآن ما حلمنا به من قبل ليكون الشعار "نحلم ونحقق"، بل إننا في بعض الأحيان -ولله الحمد- نحقق ما لم نكن نحلم به، فنرى الإنجاز تتلوه إنجازات، والطموح عنان السماء في كل المجالات ومن بينها، بل وفي مقدمتها اهتمام حكومتنا الرشيدة بدعم وتطوير التعليم والبحث العلمي؛ إيمانًا منها بأنهما أساس تقدّم ونهضة الأمم، فرأينا قفزات نوعية في مستوى جامعات المملكة وتصنيفاتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي، كما زاد الاهتمام بالمراكز البحثية ومخرجاتها لتعظيم الاستفادة منها واستثمارها كمنتجات تدعم الاقتصاد الوطني، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ لنا بلادنا وقيادتنا، وأن يديم علينا نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وأن يجعل هذا البلد آمنًا مستقرًا إنه سميع مجيب.