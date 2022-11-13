"مطير" يفتتح المقر الأول لفريق "أنا صحي التطوعي" بمكة المكرمة

افتتح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، المقر الأول لفريق "أنا صحي"، بمجمع عيادات "بارك مكة".
وأوضح المتحدث الرسمي لصحة مكة المكرمة، حمد بن فيحان العتيبي، أن هذا المقر يُعد أحد مبادرات المشاركة المجتمعية بصحة مكة المكرمة ومجمع عيادات بارك مكة، التي منحت الفريق مقرًّا له بالمجمع، ليكون محطة التقاء أعضاء الفريق ومقرًّا دائمًا لهم؛ حيث تَكَفّل المجمع بتوفير الموقع وتجهيزه بكل الاحتياجات.
وبيّن العتيبي أن هذا التعاون يُعد الأول من نوعه في إطار علاقة تكاملية بين القطاع الخاص والحكومي من خلال المشاركة المجتمعية.
يُذكر أن فريق "أنا صحي" التطوعي هو أحد الفِرَق التطوعية المعتمدة من قِبَل المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، كما أنه أول فريق تطوعي تمت بينه وبين المديرية العامة للشؤون الصحية بمكة المكرمة اتفاقية قانونية للتعاون المشترك، وفق عمل مؤسسي عام 1439هـ، نتج عنها تمكين الكوادر الصحية بالفريق داخل القطاع الصحي وخارجه.