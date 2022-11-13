"مطير" يفتتح المقر الأول لفريق "أنا صحي التطوعي" بمكة المكرمة

وأوضح المتحدث الرسمي لصحة مكة المكرمة، حمد بن فيحان العتيبي، أن هذا المقر يُعد أحد مبادرات المشاركة المجتمعية بصحة مكة المكرمة ومجمع عيادات بارك مكة، التي منحت الفريق مقرًّا له بالمجمع، ليكون محطة التقاء أعضاء الفريق ومقرًّا دائمًا لهم؛ حيث تَكَفّل المجمع بتوفير الموقع وتجهيزه بكل الاحتياجات.