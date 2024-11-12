على مساحة 3 ملايين م2.. "المقر للتطوير والتنمية" تدشن "وجهة غرب المقر"

وخلال حفل التدشين، أكد نائب رئيس مجلس الإدارة فهد بن دخيل على أهمية هذا المشروع الذي يعزز من مكانة المدينة المنورة كوجهة استثمارية رائدة قائلاً: "وجهة غرب المقر تجسد التزام شركة المقر بتقديم مشاريع مبتكرة تساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 وتعزز التنمية الاقتصادية في المدينة المنورة، لافتًا إلى أن هذا المشروع ليس مجرد وجهة حضرية بل هو نقطة انطلاق نحو مشاريع استثمارية رائدة".