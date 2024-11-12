على مساحة 3 ملايين م2.. "المقر للتطوير والتنمية" تدشن "وجهة غرب المقر"

في حدث استثنائي يعكس طموحات كبيرة للتطوير والتنمية في المدينة المنورة، أطلقت شركة المقر للتطوير والتنمية "وجهة غرب المقر" خلال مشاركتها في معرض سيتي سكيب 2024 .
وقام بتدشين الوجهة نائب رئيس مجلس الادارة فهد بن دخيل وأعضاء مجلس الإدارة وبحضور الرئيس التنفيذي ماجد الشلهوب.
ويقع مشروع "وجهة غرب المقر" على مساحة إجمالية تقدر بـ 3 ملايين م2، تعكس رؤية الشركة لتعزيز التنمية الحضرية وابتكار وجهات متعددة الاستخدامات تجمع بين الترفيه والثقافة والخدمات التجارية ومركز للمعارض والمؤتمرات، حيث يضم المشروع مجموعة من المرافق المتميزة التي تشمل الحدائق والمطاعم والمقاهي ومركز للتسوق والفنادق إلى جانب مساحات مفتوحة تمنح الزوار تجربة استثنائية من الترفيه والاستجمام.
وخلال حفل التدشين، أكد نائب رئيس مجلس الإدارة فهد بن دخيل على أهمية هذا المشروع الذي يعزز من مكانة المدينة المنورة كوجهة استثمارية رائدة قائلاً: "وجهة غرب المقر تجسد التزام شركة المقر بتقديم مشاريع مبتكرة تساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 وتعزز التنمية الاقتصادية في المدينة المنورة، لافتًا إلى أن هذا المشروع ليس مجرد وجهة حضرية بل هو نقطة انطلاق نحو مشاريع استثمارية رائدة".
من جانبه، عبّر الرئيس التنفيذي ماجد الشلهوب عن رؤية الشركة وأهدافها قائلاً: "إن إطلاق 'وجهة غرب المقر' يأتي استجابة لرؤية شركة المقر في تطوير مشاريع متكاملة تلبي جميع الاحتياجات، وملتزمون بتقديم حلول حضرية رائدة تجمع بين الابتكار والاستدامة، وتشكل إضافة نوعية للمدينة المنورة كوجهة استثمارية.
وتواصل شركة المقر إثبات قدرتها على صناعة الفرص واختيار المشاريع النوعية التي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتضيف قيمة حقيقية للمجتمع"
وشهد الحفل حضوراً لافتاً من كبار الشخصيات والمسؤولين الذين عبروا عن إعجابهم بهذا المشروع الطموح الذي سيساهم في دعم الاقتصاد المحلي ويعزز من الحركة الاقتصادية في المدينة المنورة، إذ يعتبر تدشين وجهة غرب المقر خطوة هامة في مسيرة الشركة نحو تقديم المزيد من المشاريع التي تخدم المجتمع وتساهم في دفع عجلة التنمية.
ومن خلال مشاركتها في معرض سيتي سكيب 2024 تؤكد شركة المقر للتطوير والتنمية مجددًا التزامها بالابتكار والاستدامة في مشاريعها حيث تعمل على تقديم حلول حضرية متكاملة تساهم في تحقيق التوازن بين التطور الاقتصادي والحفاظ على الهوية التاريخية والثقافية للمدينة.