الجمعية الخيرية بمحافظة البرك توفر 21 قارب صيد للأسر المحتاجة

بدعم من مؤسستي عبدالله الراجحي الخيرية، وعبد اللطيف العيسى الخيرية، وقّعت الجمعية الخيرية بمحافظة البرك عقداً لتمويل مشروع "ريادة الأعمال البحرية" والتي توفّر من خلاله عدداً من قوارب الصيد توزعها على الأسر المحتاجة.
وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية أحمد الحسين الهلالي، أن هذا المشروع سيكون حجر الزاوية لمزيد من المشاريع الرائدة التي تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي للأسر المحتاجة، منوهاً إلى أن المشروع قائم لدى الجمعية منذ عام ١٤٢٨ هـ إلى الآن.
وعن أهداف المشروع، أوضح "الهلالي"، أنه يساهم في رفع مداخيل الأسر المستهدفة، ونقلهم من الرعوية إلى العمل والإنتاج، وذلك من خلال تمليكهم لثمانية قوارب صيد خلال مدة المشروع، مشيراً أن عدد القوارب المدعومة من الجهات المانحة يصل إلى 21 قارباً.
كما وجّه رئيس مجلس إدارة الجمعية، الشكر إلى مؤسستي عبدالله الراجحي الخيرية، وعبد اللطيف العيسى الخيرية لدعمهما المشروع، مقدراً لهم ثقتهم في الجمعية والعاملين بها.
من جانبه أوضح فهد المبرز مدير إدارة المشاريع بمؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية، أن هذا الدعم من جانب المؤسسة للمشروع يأتي لرفع الأعباء عن كاهل الأسرة المحتاجة وتوفير مصدر رزق دائم لهم من خلال تملكهم لهذه المراكب.
وأضاف "المبرز" أن المؤسسة تسعى دائماً لمساعدة الأسر المستهدفة من خلال توفير ما يعينهم على متطلبات المعيشة، مؤكداً على ثقة المؤسسة في الجمعية الخيرية بمحافظة البرك لتتولى هذه المهمة بشكل مباشر.