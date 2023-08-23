الجمعية الخيرية بمحافظة البرك توفر 21 قارب صيد للأسر المحتاجة

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية أحمد الحسين الهلالي، أن هذا المشروع سيكون حجر الزاوية لمزيد من المشاريع الرائدة التي تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي للأسر المحتاجة، منوهاً إلى أن المشروع قائم لدى الجمعية منذ عام ١٤٢٨ هـ إلى الآن.