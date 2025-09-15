"بناء" تعتمد تطوير منصتها بالذكاء الاصطناعي وتُطلق مبادرات وطنية للأيتام

عقد مجلس إدارة جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية اجتماعه الثامن والخمسين، برئاسة المهندس خالد بن عبدالله الزامل، نائب رئيس مجلس الإدارة، وبحضور أعضاء المجلس، حيث أقرّ عددًا من القرارات والمبادرات التطويرية في مقدّمتها تحديث المنصة الإلكترونية للجمعية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وفي مستهل الاجتماع، ثمّن "الزامل" ما تحققه الجمعية من نجاحات متواصلة بدعم مباشر من رئيس مجلس الإدارة، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، مؤكدًا أهمية مواصلة تقديم خدمات نوعية تسهم في تحسين جودة حياة الأيتام.
وشكر المجلس جميع الداعمين والشركاء والإعلاميين والمؤثرين الذين أسهموا في تمكين الجمعية من أداء رسالتها في رعاية الأيتام وتعزيز مكانتها في القطاع غير الربحي.
واطّلع المجلس على تقرير الأداء التشغيلي للنصف الأول من عام 2025، إلى جانب استعراض الجوائز التي حصلت عليها الجمعية خلال الفترة الماضية، كما تم اعتماد تقرير الأداء المالي، متضمّنًا الإيرادات والمصروفات الإدارية والأسرية.
واعتمد المجلس تحديث سياسات الحوكمة لعام 2025، واستعرض المرحلة الأولى من مشروع المعسكر العلمي لأيتام المملكة، الذي استضاف أكثر من 600 طالب وطالبة من 48 جمعية من مختلف مناطق المملكة، بهدف تأهيلهم في مجالات تتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.
كما وافق المجلس على إقامة النسخة السابعة من مبادرة "بناء قدرات وتبادل خبرات جمعيات الأيتام بالمملكة"، إلى جانب تطوير مشروع "تاكسي أيتام المملكة" ومنصته الإلكترونية، والتوسع في نمذجة المشروع ليحقق استدامة وفرصًا تشغيلية أوسع.
وفي ختام الاجتماع، رفع الرئيس التنفيذي للجمعية، الدكتور عبدالله بن راشد الخالدي، الشكر والتقدير لسمو رئيس مجلس الإدارة ولأعضاء المجلس على دعمهم المتواصل، مشيرًا إلى أن هذه القرارات تأتي امتدادًا لمسيرة التميّز التي تنتهجها الجمعية في خدمة المستفيدين.