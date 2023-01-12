"الوطني" للقطاع غير الربحي يطلق برنامج "تسريع ابتكار الجمعيات"

4- مرحلة لقاء المانحين

يختتم البرنامج مراحله بلقاء المانحين وتتويج الجمعيات الفائزة واستعراض المخرجات النهائية للبرنامج، وستحصل الجمعيات في هذه المرحلة على منحة مالية لتنفيذ أعمالها. وسيكون اللقاء برعاية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وقيادات المركز، ومسؤولي العمل غير الربحي في الجهات الحكومية، والعاملين بالقطاع من المؤسسات الأهلية، والأوقاف، وأعضاء مجالس إدارات الجمعيات الأهلية، والمختصين والإعلاميين.