"الوطني" للقطاع غير الربحي يطلق برنامج "تسريع ابتكار الجمعيات"

أطلق المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، اليوم الخميس، برنامج "تسريع ابتكار الجمعيات"، ويستمر التسجيل فيه سبعةَ أيام من 12 إلى 19 يناير الجاري.
ويعمل البرنامج على تسريع أعمال الجمعيات الأهلية، التي تحمل أفكارًا ابتكارية وحلولًا إبداعية في عدد من مسارات التنمية الاجتماعية ومجالاتها، والعمل على تطوير مؤسسيها ومنتسبيها ورفع كفاءتهم.
ويهدف البرنامج إلى الارتقاء بالجمعيات الأهلية، ودعمها لتحقيق مستهدفاتها وتحويلها إلى كيانات قائمة وفاعلة تخدم المجتمع.
ويأتي برنامج تسريع ابتكار الجمعيات في سياق جهود المركز الوطني في تطوير القطاع غير الربحي ورفع كفاءته وتمكين كوادره؛ لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والتي تطمح إلى رفع الناتج المحلي للجمعيات الأهلية إلى 5%، وزيادة نسبة المشروعات التنموية ذات الأثر الاجتماعي إلى 33%، ونمو عدد المتطوعين إلى مليون متطوع.
1- مرحلة مخيم الابتكار
تجتمع الجمعيات المقبولة في البرنامج، وتلتقي لتحديد القضايا والتحديات الأولوية التي سيتم بناء وتطوير نماذج تساهم بسدّ الاحتياج فيها. ويأتي المخيم تمهيدًا لترشيح الجمعيات إلى المرحلة التالية وهي مرحلة تحدّي القطاع.
2- مرحلة تحدي القطاع
سيعمل البرنامج في هذه المرحلة على تحكيم مخرجات مخيم الابتكار، بمشاركة فريق علمي مكون من خبراء متخصصين في القطاع. ويستعرض الخبراء أعمال الجمعيات المشاركة في مرحلة مخيم الابتكار وتقييم الحلول ومعرفة مدى مواءمتها مع التحديات وقابليتها للتنفيذ.
3- مرحلة مسرعة القطاع
تصل الجمعيات الفائزة في مرحلة تحدّي القطاع إلى مرحلة مسرعة القطاع، وتعتبر هذه المرحلة أطول المراحل؛ إذ يجري فيها تقديم برامج متخصصة في بناء القدرات وتأهيل نوعي للجمعيات المشاركة، لاستدامة أعمالها وتمكينها من تطبيق حلولها، وتحقيق الأثر المجتمعي المرجو.
4- مرحلة لقاء المانحين
يختتم البرنامج مراحله بلقاء المانحين وتتويج الجمعيات الفائزة واستعراض المخرجات النهائية للبرنامج، وستحصل الجمعيات في هذه المرحلة على منحة مالية لتنفيذ أعمالها. وسيكون اللقاء برعاية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وقيادات المركز، ومسؤولي العمل غير الربحي في الجهات الحكومية، والعاملين بالقطاع من المؤسسات الأهلية، والأوقاف، وأعضاء مجالس إدارات الجمعيات الأهلية، والمختصين والإعلاميين.
ويأمل برنامج تسريع ابتكار الجمعيات أن يكون عاملًا فاعلًا في نشر ثقافة الابتكار في القطاع، ويساهم في إخراج جمعيات أهلية ذات كفاءة وقدرة تسدّ الاحتياجات المجتمعية، وتترك أثرًا مستدامًا.
وللاطلاع على المزيد من التفاصيل عن البرنامج والتسجيل يمكنكم زيارة الرابط .