بالصور .. "بسمة حياة" تحتفى باليوم الوطني بمشاركة 24 طفلاً مصابًا بمرض السرطان

وأوضح مدير البرامج بمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية صالح الشمراني أن المؤسسة من خلال برنامج بسمة حياة حريصة على إقامة احتفالات ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، وذلك في قاعة بسمة حياة بالمستشفى ومشاركة الأطفال المصابين، وذلك انطلاقًا من أهداف البرنامج والتي من أبرزها الاهتمام بالجوانب الترفيهية، وإدخال البهجة والسرور في نفوس الأطفال المصابين والمنومين في المستشفى، وتقديم الدعم المعنوي لهم وبث روح الأمل بالشفاء لديهم، مبينًا أن مثل هذه الاحتفالات يكون لھا مردود نفسي إيجابي على صحة الأطفال المصابين بالسرطان.