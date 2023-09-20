بالصور .. "بسمة حياة" تحتفى باليوم الوطني بمشاركة 24 طفلاً مصابًا بمرض السرطان

نظم برنامج «بسمة حياة» إحدى مبادرات مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، احتفالية بذكرى اليوم الوطني السعودي 93؛ بحضور 24 طفلاً مصابًا بمرض السرطان، وذلك في قاعة بسمة حياة بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام.
وتضمنت الاحتفالية إقامة فعالية Big sister day ؛ حيث قام الطاقم الطبي باللعب مع الأطفال والترويح عنهم دون ممارسة أي دور طبي لزيادة الانسجام بين الأطفال وطاقمهم الطبي .
جاء ذلك بالتعاون مع قسم الأورام بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، لتفعيل المناسبات الوطنية والاحتفال باليوم الوطني السعودي، وتعزيز وتنمية الولاء الوطني، وإدخال البهجة على وجوه أطفال مرضى السرطان، وتقديم الدعم المعنوي لهم، وإدخال الفرحة إلى قلوبهم، وبث روح الأمل بالشفاء لديهم، وذلك انطلاقًا من أهداف المبادرة، واحتفاءً باليوم الوطني السعودي .
وأوضح مدير البرامج بمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية صالح الشمراني أن المؤسسة من خلال برنامج بسمة حياة حريصة على إقامة احتفالات ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، وذلك في قاعة بسمة حياة بالمستشفى ومشاركة الأطفال المصابين، وذلك انطلاقًا من أهداف البرنامج والتي من أبرزها الاهتمام بالجوانب الترفيهية، وإدخال البهجة والسرور في نفوس الأطفال المصابين والمنومين في المستشفى، وتقديم الدعم المعنوي لهم وبث روح الأمل بالشفاء لديهم، مبينًا أن مثل هذه الاحتفالات يكون لھا مردود نفسي إيجابي على صحة الأطفال المصابين بالسرطان.
وبيّن الشمراني أن مبادرة برنامج "بسمة حياة" من أهم المبادرات التي تقدم خدمات لهذه الفئة وأسرهم، كما أن البرنامج يندرج ضمن استراتيجية المؤسسة، ومبادراتها؛ بهدف رعاية مرضى السرطان من الأطفال من خلال طرح برامج وخدمات اجتماعية متكاملة، تهدف إلى تثقيفهم وتوعيتهم وتثقيف وتوعية أسرهم بتداعيات المرض وطرق مواجهته، بالإضافة إلى برامج ترفيهية مصاحبة .
واختتم "الشمراني" حديثه سائلاً المولى سبحانه أن يحفظ هذا الوطن، ويديم أمنه ورخاءه في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، رعاهما الله.