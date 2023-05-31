جامعة جدة تختتم فعالية "يوم المهنة" باستقبالها 2000 خريج وخريجة

اختتمت جامعة جدة فعالية يوم المهنة 2023 ضمن برنامج تمكين الخريجين (أحد برامج رؤية جامعة جدة)، وذلك باستقبال أكثر من 2000 خريج وخريجة وباحث عن عمل؛ لتجمع أكبر عدد من الشركات والمؤسسات الخاصة والحكومية التي تدعم توظيف الخريجين في البرنامج التدريبي لتوطين الوظائف، والتعاون في التدريب الميداني التعاوني للطلاب والطالبات.. كما عقدت لقاءات حوارية عدة، تهتم بالتدريب الإلزامي وتجارب الخريجين مع سوق العمل، إضافة إلى التوجهات الوطنية في ظل رؤية السعودية، ومبادرة تمم، وتم تقديم استشارات عدة في كتابة السير الذاتية ودعم المقابلات الوظيفية مقدمة من مجموعة خبراء من كلية الأعمال.