برعاية أمير مكة المكرمة.. محافظ القنفذة يفتتح مهرجان المانجو الـ 12

افتتح محافظ القنفذة محمد عبدالعزيز القباع، مساء أمس الثلاثاء، مهرجان المانجو الثاني عشر لعام 1444هـ 2023م بمحافظة القنفذة، تحت رعاية الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة، وأقيمت فعالياته بكورنيش المحافظة الغربي، بحضور مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة، وتشريف محافظ الليث عمران الزهراني، ومدراء ووجهاء المحافظة.