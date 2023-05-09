برعاية أمير مكة المكرمة.. محافظ القنفذة يفتتح مهرجان المانجو الـ 12

افتتح محافظ القنفذة محمد عبدالعزيز القباع، مساء أمس الثلاثاء، مهرجان المانجو الثاني عشر لعام 1444هـ 2023م بمحافظة القنفذة، تحت رعاية الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة، وأقيمت فعالياته بكورنيش المحافظة الغربي، بحضور مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة، وتشريف محافظ الليث عمران الزهراني، ومدراء ووجهاء المحافظة.
واحتوى الافتتاح على العديد من الفقرات والفعاليات واستعراض منتجات المزارعين والمزارع التي قارب عددها نصف مليون يمتلكها أكثر من ثلاثة آلاف مزارع بإنتاج سنوي حوالي 45 ألف طن من المانجو بأصنافه المتعددة.
وتعد محافظة القنفذة متميزة في إنتاج وتصدير المانجو على مستوى محافظات المملكة وأصبح المزارعون يتنافسون في زيادة زراعة أشجار المانجو ما جعل كميات الإنتاج ترتفع كل موسم عن سابقه.
وأشاد المحافظ بما شهده من تعدد أصناف وكمية الإنتاج خلال معارض المهرجان وشكر المزارعين على تميزهم وحثهم على مزيد من الاهتمام والمحافظة على ذلك التميز، وتعد محافظة القنفذة بالمركز الثاني في إنتاج المانجو على مستوى المملكة.