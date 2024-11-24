"تقني عسير" يطلق مبادرة “تمكين” بمشاركة 19 كلية تقنية و10 معاهد صناعية

وأكد "آل مريع" بأن هذه المبادرة ستنفذ بمشاركة 19 كلية تقنية للبنين والبنات و10 معاهد صناعية ثانوية منتشرة في مختلف محافظات ومراكز المنطقة وتستمر لمدة 4 أيام ويشارك فيها 129متطوعاً ومتطوعة من أعضاء هيئة التدريب وتستهدف حوالي 600مستفيد ومستفيدة في عدد من التخصصات أهمها الكهرباء والحاسب الآلي والإلكترونيات وأساسيات المكياج وأنظمة الشبكات والتجميل والبرمجة البسيطة وتحرير الفيديو باستخدام الحاسب والتبريد والتكييف والتصميم الجرافيكي والرسم الهندسي وتعليم صناعة وتزيين الشكولاتة وأساسيات المحركات.