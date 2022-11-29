محافظ الليث يرأس اجتماعًا للجنة الدفاع المدني

وأشار إلى أن التوجيهات السّامية تُوجِب على الجميع الاهتمام والعمل دائمًا على سلامة المواطنين ورفع مستوى الأداء وفعاليته لراحتهم، مؤكدًا حرص ومتابعة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه؛ على كل ما من شأنه خدمة مواطني المنطقة.