محافظ الليث يرأس اجتماعًا للجنة الدفاع المدني

ناقشت لجنة الدفاع المدني الفرعية بمحافظة الليث، اليوم الثلاثاء، مخاطر السّيول والأمطار، وكيفية الإجراءات المطلوبة حال حدوثها.
يأتي ذلك في ظل ما تمرّ به المنطقة من حالة مطرية وتقلُّبات جوية، ورفع مستوى الجاهزية لجميع الجهات.
عُقد الاجتماع اليوم، في مقرّ المحافظة، وترأّسه محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني، بحضور مديري وممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وناقش الاجتماع وضع الأودية والشّعاب الخطرة بالمحافظة، والعمل على وضع الحلول اللازمة للحدِّ من مخاطرها، ومناقشة خطط الجهات الحكومية لتنفيذ أعمال الدفاع المدني في حالات الطوارئ، والعمل على تسهيل وصول آليات الدفاع المدني للمواقع.
واستعرض نسب الإنجاز في المشروعات الجاري تنفيذها لمشروعات درء أخطار السيول والسّدود وتصريف مياه الأمطار، وتفعيل الخطط المعدة وضرورة التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المشاركة في أعمال اللجنة، وكذلك معرفة مدى جاهزيِة واستعداد جميع الجهات المعنيِة بتنفيذ أعمال الدفاع المدني.
كما ناقش الاجتماع العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
ونوه محافظ الليث إلى ما توليه القيادة حفظها الله من اهتمام وعناية بالغة بسلامة الجميع.
وأشار إلى أن التوجيهات السّامية تُوجِب على الجميع الاهتمام والعمل دائمًا على سلامة المواطنين ورفع مستوى الأداء وفعاليته لراحتهم، مؤكدًا حرص ومتابعة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه؛ على كل ما من شأنه خدمة مواطني المنطقة.