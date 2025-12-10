"كفى" تعالج 80 شابًا وشابة من السموم ضمن حملة توعوية استهدفت 120 ألف مستفيد بالقنفذة

نفّذت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات، بمحافظة القنفذة، حملة "خلك واعي 3"، التي تضمنت عددًا من البرامج النوعية التي استهدفت الأسرة والمجتمع، ضمن جهودها للتوعية بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأوضح مدير فرع الجمعية بالقنفذة، حمزة الحليسي، أن الحملة شملت برامج متعددة، أبرزها الدورات التدريبية، والمعارض التوعوية، وعيادة للإقلاع عن التدخين، إلى جانب استخدام أجهزة طبية حديثة، وأعضاء بشرية توضح آثار التدخين لمن فقدوا حياتهم بسببه، إضافة إلى ركن لقياس نسبة السكري والضغط، ومرسم للطفل.
ووزّعت الجمعية خلال الحملة نحو 3 آلاف هدية توعوية على مرتادي الحدائق والمماشي والجهات الشريكة، كما قدّم الأطباء المختصون 300 استشارة طبية، أثمرت عن إقلاع وعلاج 80 شابًا وشابة من السموم.
كما جرى بث الرسائل التوعوية عبر الشاشات الرقمية، بالتعاون مع بلدية محافظة القنفذة، لتعزيز الوعي المجتمعي بأضرار المخدرات، حيث قدّر عدد المستفيدين من هذه البرامج بأكثر من 120 ألف شخص.
يُذكر أن الحملة نُفذت بالشراكة مع عدد من الجهات، منها: القطاعات الأمنية والعسكرية، والبلدية، والصحة العامة، ومستشفى القنفذة العام، والتطوع الصحي، ووقاية.
وقدم الحليسي شكره لشركاء النجاح، مشيدًا بدعمهم المستمر لبرامج الجمعية التي تهدف إلى حماية المجتمع من آفة المخدرات وتعزيز الوقاية الشاملة.