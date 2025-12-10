"كفى" تعالج 80 شابًا وشابة من السموم ضمن حملة توعوية استهدفت 120 ألف مستفيد بالقنفذة

وأوضح مدير فرع الجمعية بالقنفذة، حمزة الحليسي، أن الحملة شملت برامج متعددة، أبرزها الدورات التدريبية، والمعارض التوعوية، وعيادة للإقلاع عن التدخين، إلى جانب استخدام أجهزة طبية حديثة، وأعضاء بشرية توضح آثار التدخين لمن فقدوا حياتهم بسببه، إضافة إلى ركن لقياس نسبة السكري والضغط، ومرسم للطفل.