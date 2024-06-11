بدءًا من ثاني أيام العيد.. "إثراء" يطلق باقة عروض فنية ومسرحية متنوعة

كما سينضم الزوار إلى قوافل معرض الطاقة للاحتفال بعيد الأضحى، ليكتشفوا أسرار القوافل وحكاياتها الساحرة، وكيف كانت رحلتها المحملة بالعجائب والغرائب، إلى جانب الخوض في تجارب مختلفة وتحديات تقدّم فرصًا للاستمتاع بين أفراد الأسرة.