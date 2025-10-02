"بيئة جدة" تكثف الرقابة على سوق الخضار والفواكه لضمان سلامة المنتجات

وأوضح المهندس أحمد بن عبد الله القرني، مدير عام مكتب الوزارة بجدة، أن هذه الحملة تأتي امتدادًا للجهود الرقابية على الأسواق المركزية، مشيرًا إلى أن الهدف لا يقتصر على رصد المخالفات، بل يشمل أيضًا رفع مستوى الوعي لدى التجار والعاملين بأهمية الالتزام بالاشتراطات التي تحافظ على سلامة المنتجات وتحمي المستهلكين.