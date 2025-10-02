"بيئة جدة" تكثف الرقابة على سوق الخضار والفواكه لضمان سلامة المنتجات

أطلق مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، اليوم، حملة رقابية مكثفة على سوق الخضار والفواكه المركزي، ضمن جهوده المستمرة لتعزيز الرقابة الميدانية وضمان سلامة وجودة المنتجات الزراعية المقدمة للمستهلكين.
وركزت الحملة على متابعة التزام المباسط والباعة بالأنظمة والتعليمات المنظمة، من خلال التحقق من نظامية العمالة والسجلات الرسمية، وفحص طرق العرض والتخزين، إضافة إلى أخذ عينات عشوائية من الخضار والفواكه وإرسالها لمختبرات الوزارة لفحص متبقيات المبيدات، لضمان وصول منتجات آمنة وصحية.
كما شملت الجولة التحقق من جودة المنتجات ومطابقتها للمواصفات والمعايير المعتمدة، مع رصد الملاحظات والمخالفات المحتملة، وتوعية الباعة بأهمية الالتزام بالإجراءات النظامية التي تسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز ثقة المستهلك.
وأوضح المهندس أحمد بن عبد الله القرني، مدير عام مكتب الوزارة بجدة، أن هذه الحملة تأتي امتدادًا للجهود الرقابية على الأسواق المركزية، مشيرًا إلى أن الهدف لا يقتصر على رصد المخالفات، بل يشمل أيضًا رفع مستوى الوعي لدى التجار والعاملين بأهمية الالتزام بالاشتراطات التي تحافظ على سلامة المنتجات وتحمي المستهلكين.
وأكد أن المكتب يواصل تنفيذ خطة شاملة للرقابة الدورية على الأسواق والمسالخ ومنافذ البيع، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بما يعزز تطوير القطاع الزراعي ويسهم في تحقيق مستهدفات الاستدامة الزراعية والصحية ضمن رؤية المملكة 2030.